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台鐵神秘夜車曝光 內行人曝私房玩法：錯過再等一周

聯合新聞網／ 綜合報導
一名Threads網友分享，第一次知道台鐵周五跨周六台北往台東有深夜列車。聯合報系資料照
一名Threads網友分享，第一次知道台鐵周五跨周六台北往台東有深夜列車。聯合報系資料照

台北往返台東的交通方式多元，但你可能不知道台鐵其實還隱藏著特殊班次！一名Threads網友近日發文分享，第一次知道台北往台東有「夜車」，並附上台鐵App截圖指出，這班列車是每周五晚上23:57由樹林站發車，跨夜經東部幹線至台東及新左營的周五限定「普悠瑪452班次列車」，預計於清晨約05:20抵達台東。

貼文一出隨即引發熱烈討論，有網友分享搭乘經驗，「上周六才搭這班車，在台東下車會趕不上去海邊看日出，我就提早在池上站下車然後散步去大坡池」、「以前是莒光號在跑的，我回台東外婆家常常坐」、「超爽，搭這班直接殺去台東找朋友，原地快閃24小時」、「去綠島或蘭嶼可以選這個，只是沒公車而已，睡一覺到台東」；還有人驚呼「好酷哦，下次要去搭」。

不過也有網友不見怪，直言「很久了，末班車」、「每個禮拜五跨六的深夜才有的班次」、「應該說這班車周五2357從樹林發車，走西部幹線北段、東部幹線、南迴、屏東及一小段西部幹線南段，於周六0752抵達新左營，每周只開一班」；更有內行人分享歷史演變，提到「搭過它的前輩，492次自強號、屏東經北迴台東，666次莒光號、潮州經北迴到台東」。

事實上，這趟周五限定跨夜自強號「普悠瑪452班次列車」在營運細節上也有其特定規範。該車型是由日本引進的TEMU2000型傾斜式電聯車營運，行駛路線從樹林經台北，沿著東部幹線南下至台東，最終開往新左營。特別需要注意的是，這班逢周五行駛的452次普悠瑪列車並不發售無座票，想要搭乘這班深夜夜車的民眾，必須提前訂票劃位才能順利搭上車。

台東 行人 普悠瑪 台鐵

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