哪個國家值得二訪？網友狂推私藏名單：這國只有0和無數次

出國旅遊最怕踩雷，但也有不少國家讓人一去成主顧，玩完仍會忍不住想再訪。一名網友詢問「有沒有那種去了就會想再去第二次的國家？」希望大家分享值得二訪的旅遊地點。貼文曝光後，立刻吸引大批網友留言推薦，從日本、泰國、紐西蘭、義大利，到冰島、葡萄牙及克羅埃西亞等國家都有人點名，其中更有人透露，冰島即使已經去過3次，仍然想再挑戰第4次。

這名網友在社群平台「Threads」表示，有沒有那種「去了就會想再去第二次」的國家？詢問網友推薦且分享最值得造訪的城市或曾經踩雷的地方。

貼文一出後，不少網友都分享自己的口袋名單，紛紛表示「匈牙利的布達佩斯！美到像誤闖夢境」、「清邁，去完回來心還是留戀著它」、「泰國永遠玩不膩」、「捷克去一次懷念一輩子」、「葡萄牙絕對是被低估的國家，自助友善、食物美味」、「克羅埃西亞，超chill海港城，每天就是喝酒、發呆、吹海風、看夕陽」、「馬爾地夫，一回國就開始想念」、「阿根廷不是去了會想再去，是去了就會想移民」、「去過那麼多地方，只有一個結論，只要錢砸得夠多，去哪都好玩」。

此外，也有網友大推冰島，直言「就算已經去了三次，還是想再去第四次！之前就聽過有人說，冰島只有0次和無數次」。

台灣人熱愛出國旅遊，本站曾報導，一名網友分享，自己前年與男友、男友朋友一起前往富國島旅遊，去年則和男友到峴港、胡志明市，每趟旅程都留下深刻印象，每次回台都忍不住狂推身邊朋友一定要去越南玩，甚至現在看機票，第一個搜尋的目的地都是越南，直呼「真的不懂越南有什麼魔力，去了還想再去」。

對此，引起多數網友共鳴，紛紛表示「真的！越南有毒，一去就回不去了，陽光、步調、美食、價格，整個讓人放鬆到不行」、「我也剛從富國島蜜月回來，真的會讓人想再去」、「胡志明、峴港都去過，都好讚，本來以為日本好玩的，去過越南後，理智線完全沒有辦法運作了，一直往越南跑」、「超級好玩！而且東西又很好吃、盲買也超讚」、「CP值高到誇張，食物好吃、飯店住宿又便宜」、「物價很甜，人普遍都很nice，飲食也接受度很高，我也還蠻愛越南」、「他們酒店真的都便宜又漂亮」。

不過，也有部分網友持相反意見，指出「人生第一次出國就去越南，超後悔！嚇到以後完全不敢再去了，不曉得是不是去錯地方」、「我去了3次越來越不想去」、「越南要辦簽證費，累積下來也不便宜，泰國、菲律賓免簽證可以一直去，比較划算」。