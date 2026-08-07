松屋小編哭問「為何大家不來吃？」 網揭3大痛點：關鍵不只價格

日系連鎖餐飲松屋近日在Threads發文，直接詢問消費者：「為什麼大家都不來吃松屋呢」、「我們真的比較貴嗎」，意外將品牌經營與消費體驗問題搬上檯面，引發網友熱烈討論。

貼文曝光後，大量網友留言分享用餐經驗。從負評內容來看，價格確實是討論焦點之一，但不少消費者認為，真正的問題並非單純「貴」，而是「價格與體驗不相符」。

有網友直言，「不是價格的問題，台灣松屋和日本松屋品質有明顯落差」、「不是比較貴，是真的超級難吃，好吃再貴都有人去吃」、「餐點醬料以及口味都與日本相去甚遠且十分明顯」、「餐點真的是鹹到靠北」。也有人針對餐點品質提出批評，「台灣松屋燒肉都亂搞有熟有熱就好，當別人吃不出來膩」、「吃過一次，明顯微波加熱且技巧不好、食材不新鮮」，甚至認為「價錢已經比日本高很多了 用餐體驗完全連日本的一半都比不上」。

除了餐點本身，門市環境不佳也是招致批評的重點，降低了回訪意願。有消費者抱怨，「松屋普遍很髒臭」、「西門店我進去過一次1秒就出來了，那味道實在臭到不行」、「蘆洲長榮店，桌椅地板都很髒很油」、「之前去行天宮店內用，裡面很多蒼蠅果蠅」、「內湖港墘的冷氣到底要不要開」。

服務品質也是網友討論重點。有消費者表示，「新開的松屋員工素質不好，開店一個星期而已，去用餐聽到廚房比外場還吵」、「吃過一次江子翠的，店員從頭到尾八卦超大聲根本不管店內客人，髒話也是滿滿」、「出餐吧台髒亂，但是店員自己覺得沒差」、「民權店去吃過一次，竟然給我沒洗過的餐具」。

不過，松屋的評價並非全數負面，也有不少支持者分享喜愛原因。有網友表示，「我滿常吃新莊店的耶，超喜歡吃蔥香鹽豬燒肉蓋飯！」、「蘆洲店我很愛喔，很喜歡蔥鹽豬定食」，還有人特別推薦味噌湯，「我超喜歡松屋的味噌湯，喝過松屋的味噌湯後就喝不慣其他味噌湯了」。另有消費者認為「不難吃，但是味道比較清淡，把調味下重一點，配合台灣人吃重鹹就對了」。

企業經營不易，松屋小編這次「求生式」發文，意外引發大量討論，貼文獲得近7千人按讚、1700多篇留言回應。除了批評聲浪，也有不少網友給予鼓勵，建議品牌不要只看負評，而應將留言彙整、分類分析，找出消費者最在意的問題，著手改進，為企業開創新局面。