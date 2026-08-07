真皮不只牛羊！ZARA逾7千元真皮外套竟是1材質 網曝精品、球鞋也常用

一般人買衣服除了在意價格、款式外，材質也是挑選的條件之一。有一名女網友逛快時尚品牌ZARA時，發現一件休閒西裝的標示竟為「100％豬皮」，讓她相當驚訝，並好奇這類商品若販售至中東或東南亞等穆斯林市場，是否會影響消費者接受度。貼文曝光後，引發網友熱烈討論，也釣出不少熟悉皮革與服飾產業的網友分享經驗。

原PO在Threads發文表示，逛ZARA挑選到一件售價7490元的休閒西裝外套，隨手翻看商品標籤，沒想到發現外套材質竟是「100％豬皮」，讓她忍不住笑稱：「豬皮也算是真皮…對吧？ZARA算是解答了我心中存在已久的疑惑，終於看到豬皮大衣了。」她也進一步提出疑問，若這類商品銷往中東或東南亞等穆斯林市場，是否會因宗教信仰而影響銷售。

不少網友指出，其實豬皮在服飾與鞋包產業相當常見，並非罕見材質，「他們十幾年來一直都常駐豬皮皮衣啊，豬皮的毛孔很好認，會組成三角形」、「皮通常使用在內裡，我在Gucci古董包有看過使用在外面的」、「不只ZARA，球鞋也很多使用豬皮，甚至是奢侈品牌包包也蠻多使用豬皮的」。

也有熟悉國際市場的網友表示，穆斯林國家代理商通常會依當地市場需求調整商品，引進時便會避開相關材質，若仍有販售，也會清楚標示皮革來源，讓消費者自行選擇，因此一般不至於引發爭議，除非刻意隱瞞材質或標示不清。此外，也有網友提到，像馬來西亞、印尼等穆斯林人口比例較高的市場，品牌通常會更加留意商品配置。

臉書粉專「R7 創藝所在 × 袋寶觀光工場」曾介紹，豬皮最大的辨識特徵在於毛孔圓而粗大，且呈三角形排列，表面紋理通常較牛皮粗糙，因此較少使用於袋包製作，但經壓花或磨絨等加工後，可提升細緻度與外觀質感。歷史上，精品品牌Gucci也曾在二戰後原物料短缺時期，曾用豬皮搭配日本竹杖製作出一款竹節包，顯示豬皮在皮革製品中一直占有一席之地，只是消費者未必留意其材質來源。

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