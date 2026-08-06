神戶牛漢堡一顆1600元！日籍作家傻眼：外國客真會買？

不少台灣人熱愛日本美食，赴日旅遊時常把生魚片、和牛等料理列為必吃清單。不過，旅居台灣的日籍作家「日本人的歐吉桑」下坂泰生分享，日本部分餐廳鎖定外國觀光客，一顆神戶牛漢堡要價約新台幣1600元，讓他忍不住好奇，「旅日的外國人真的想吃這種東西嗎？」

下坂泰生在臉書粉專表示，日本餐廳為搶攻觀光財，「已經顧不上那麼多了」，推出的高價料理愈來愈誇張。相較於神戶牛漢堡，他甚至認為台灣中秋節在路邊烤的肉更好吃，也想知道外國旅客是否真的願意花高價嘗鮮。

他也提到，在日本若直接在馬路旁烤肉，可能會被附近居民報警，因此對日本人而言，「台灣中秋節BBQ是無價之寶的經驗」。比起高價神戶牛漢堡，他對日本吉野家即將推出的牛排鐵板燒更感興趣。

貼文曝光引發網友熱烈討論，不少人提醒，若餐廳菜單或招牌上的英文比日文還醒目，往往代表主要鎖定外國觀光客，價格也可能偏高，進店前最好多加留意，「看到那種中英文比日文大的都要三思而行」、「通常看到店外外語比日文多的餐廳，絕對不會進去」。

也有網友認為，這類高價餐點主要鎖定歐美旅客，對來自高物價國家的觀光客而言，價格未必難以接受。不過，也有人質疑餐點的實際價值，認為一般連鎖漢堡或牛丼可能更符合期待。

另外，不少人也分享自己的省錢吃法，建議直接到超市購買和牛回民宿料理，或選擇一般燒肉店的日本國產牛即可，與其花大錢吃漢堡，不如選擇燒肉、牛排或連鎖店牛丼；但也有網友認為，旅遊本來就是體驗，是否值得仍交由消費者和市場決定。

下坂泰生過去也曾提醒，若店家門口大量使用英文招牌，可能主要鎖定外國旅客，售價通常較高。他舉例，有些店家一份漢堡約1600元、拉麵約1200元、擔擔麵約900元，價格已超出不少當地消費者的日常負擔，預算有限的旅客應先確認價格再入店。

日旅達人林氏璧也表示，看到店名或菜單特別強調英文「WAGYU」時便會提高警覺，因為部分店家未清楚標示產地、縣市或A4、A5等級，卻開出高價。消費者下單前應先確認肉品來源、等級與份量，避免只為「和牛」招牌買單。