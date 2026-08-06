台北旅館撞臉寶可夢火箭隊總部！紅色R招牌爆紅 日網笑喊：來台灣住這間

位於台北車站附近的旅樂序精品旅館－站前五館（Hotel Relax V），近日因建築外觀神似《寶可夢（Pokémon）》邪惡組織「火箭隊（Team Rocket）」總部，在日本社群平台X掀起熱烈討論。一名日本網友分享旅館照片後，因深色外牆搭配醒目的紅色「R」發光招牌，被大批寶可夢玩家笑稱根本就是「火箭隊總部」，貼文更吸引超過7.8萬人按讚，不少人直呼：「下次去台灣就住這間！」

日本網友分享台北旅館 意外掀起寶可夢迷朝聖熱潮

日本網友「@sp3_Spica」日前在社群平台X分享一張台北街景照片，表示自己發現一棟建築物外觀與《寶可夢》中的火箭隊總部十分相似。由於原PO本身經常分享寶可夢相關內容，貼文曝光後迅速吸引大量玩家關注，也讓這間位於台北車站附近的旅館意外爆紅。

截至目前，該貼文已累積超過7.8萬個讚，留言區更湧入許多寶可夢迷發揮創意，笑稱「最上面是不是坂木老大的辦公室？」、「走進去就會有人說『既然你誠心誠意地發問了…』」、「武藏、小次郎和喵喵一定就在裡面」、「晚上看起來更有火箭隊基地的感覺」，甚至有人表示，這棟建築比遊戲中的火箭隊總部還更有氣勢。

為何神似火箭隊總部？巨大紅色R成最大亮點

旅樂序精品旅館－站前五館外觀採用深色系設計，搭配建築外牆醒目的大型紅色「R」品牌標誌，夜晚點燈後格外顯眼，也因此讓不少日本網友第一眼便聯想到《寶可夢》中的火箭隊基地。

事實上，這個紅色「R」並非刻意設計成動漫彩蛋，而是來自飯店英文名稱 Hotel Relax 的品牌識別，因此才會在建築外牆設置大型「R」字招牌，沒想到卻意外成為海外網友討論焦點。

台北車站旅館 步行約5分鐘即可抵達

根據旅館及訂房平台資訊，旅樂序精品旅館－站前五館（Hotel Relax V）位於台北車站商圈，步行至台北車站約5分鐘，鄰近西門町、補習街及多條大眾運輸路線，交通便利，周邊餐飲與生活機能完善。

旅樂序品牌自2013年開始營運，目前在台北車站周邊設有多個館別，各館之間步行約2至5分鐘即可抵達，以工業風設計及便利的地理位置吸引不少國內外旅客入住。

火箭隊總部成經典場景 寶可夢玩家一眼認出

在《寶可夢》系列作品中，火箭隊（Team Rocket）是最具代表性的反派組織之一，其據點通常隱藏在一般建築物之中，內部設有重重機關、電梯及守衛，而象徵性的巨大紅色「R」標誌更是火箭隊最具辨識度的元素。

也因此，當日本玩家看到台北這棟旅館的深色建築外觀搭配紅色發光「R」標誌時，立刻聯想到火箭隊總部，意外讓旅樂序精品旅館成為近期日本社群熱議的「寶可夢景點」，也吸引不少網友笑稱：「去台灣一定要來朝聖。」