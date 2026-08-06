停車場施工大翻車！發泡劑噴愛車、甲苯再補刀 網：看到會哭

某社區日前因施工需求，在未經公告的情況下允許廠商進入停車場施工。施工過程中發生意外，防水發泡劑的機器爆管，大量發泡劑噴射至停放在場內的車輛上。但工人在第一時間並未通知社區幹事，自行使用「甲苯」擦拭受影響車輛，導致車輛外觀損壞，引發住戶不滿。

事件曝光後，受損車主於臉書社團「爆料公社」分享其黑色車輛受損的影片。影片中顯示，車身因使用甲苯擦拭車漆金面受損，變得霧霧髒髒的，宛如一台舊車。影片迅速引起網友熱議，留言區充滿對事件的震驚與不滿。

不少網友表示，「這下損失慘重」、「甲苯把漆都咬掉了，這車得全車重烤」、「這是自己的車，看到都會哭」、「這車不能要了」。另有網友指出，「發泡劑極度難清除，你的車前後檔也要換了」，並建議受害者「直接要求賠償」、「可以提告毀損」。

此外，對於施工單位及社區管理的不當處理，也有網友提出批評，「沒用心打混的總幹事」、「甲苯擦？ 好吧！我佩服，腦子是怎了才能這樣做？」、「哪個廠商這麼噗嚨共，不順便爆出來」。

根據材料專家表示，甲苯是一種常用於工業、建築和印刷領域的有機溶劑，但具有毒性。甲苯會嚴重侵蝕車漆，導致失去原本的鏡面光澤，轉為霧狀、粗糙或白化斑塊。若不慎沾染，應立即用大量清水與中性洗車精沖洗，以降低侵蝕時間，並根據受損程度進行美容拋光或重新烤漆。