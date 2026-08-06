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日本餐廳有性別之分？台人曝文化差異：男性不敢去吃義大利麵

聯合新聞網／ 綜合報導
一名去日本留學的台灣表示日本餐廳真的會分成男生吃的店與女生吃的店。圖／AI生成
一名去日本留學的台灣表示日本餐廳真的會分成男生吃的店與女生吃的店。圖／AI生成

各國都有不同的飲食文化與用餐習慣。一名旅日台灣人發文，指出日本社會至今仍存在部分餐廳的客層「男女有別」，例如牛丼店、站著吃的蕎麥麵店多以男性顧客為主，而義大利麵店則被認為較適合女性，反觀台灣「女生也是可以大吃肉的，男生也可以喜歡吃義大利麵」。

一名旅居日本的台灣人在Threads發文，表示日本餐廳真的會分成男生吃的店與女生吃的店，例如平價連鎖牛丼餐廳吉野家的顧客有9成都是男生，極少數的情況下才會看到女生進來吃飯，還有車站附近站著吃的蕎麥麵店主要顧客也是男性。

原PO繼續舉例，而義大利麵店就屬於女生吃的店，曾經有個日本男子跟他說兩個男人去吃義大利麵「很怪」，雖然他難以理解，但這就是日本獨特的飲食文化。

反觀台灣的餐廳，並沒有分成女生店和男生店，想吃什麼就吃什麼，台灣人不會在意那麼多，也不會管路人怎麼看，女生同樣可以吃肉，男生也能吃義大利麵，甚至喜歡粉紅色也沒關係，這就是台灣與日本的差別。

此文一出，有一位網友補充，在日本人的刻板印象中，假如女生一個人去吃類似吉野家的店，就代表收入不高、沒有朋友或不會煮飯，但對台灣女生來說去吃牛丼是非常普遍的現象，可見日本社會還是相對保守。

有女網友分享親身經驗，證實原PO的說法，她去京都旅遊時走進一間拉麵店，店裡幾乎都是男生，甚至有相撲選手，全部都在盯著她看，雖然在台灣女生吃拉麵很普遍，但在日本卻是例外。

還有網友說，在日本時甚至有男生請女生陪他去甜點店，似乎在彰顯「我來是因為陪朋友來，不是因為我是怪咖」。綜上所述，拉麵店在日本人眼中是「男生店」，而甜點店則被歸類於「女生店」。

台灣其實也有類似情況，有位網友表示，讀高中時他發現同樣是連鎖鍋貼店，八方雲集的顧客大多是女學生、四海遊龍則是男學生，非常奇妙。其他網友推測，可能是因為八方雲集的菜品種類較為豐富，女生比較喜歡多樣化餐點，才會導致這種獨特的現象。

到日本旅遊時，需留意有些餐廳具有「潛規則」，例如每個人都要點主餐、居酒屋神秘小菜要收費、不能邊走邊吃、吃飯時不要觸犯當地禮儀，才能玩得開心。

日本 出國旅遊 餐廳 文化差異

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