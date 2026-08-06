日本餐廳有性別之分？台人曝文化差異：男性不敢去吃義大利麵

各國都有不同的飲食文化與用餐習慣。一名旅日台灣人發文，指出日本社會至今仍存在部分餐廳的客層「男女有別」，例如牛丼店、站著吃的蕎麥麵店多以男性顧客為主，而義大利麵店則被認為較適合女性，反觀台灣「女生也是可以大吃肉的，男生也可以喜歡吃義大利麵」。

一名旅居日本的台灣人在Threads發文，表示日本餐廳真的會分成男生吃的店與女生吃的店，例如平價連鎖牛丼餐廳吉野家的顧客有9成都是男生，極少數的情況下才會看到女生進來吃飯，還有車站附近站著吃的蕎麥麵店主要顧客也是男性。

原PO繼續舉例，而義大利麵店就屬於女生吃的店，曾經有個日本男子跟他說兩個男人去吃義大利麵「很怪」，雖然他難以理解，但這就是日本獨特的飲食文化。

反觀台灣的餐廳，並沒有分成女生店和男生店，想吃什麼就吃什麼，台灣人不會在意那麼多，也不會管路人怎麼看，女生同樣可以吃肉，男生也能吃義大利麵，甚至喜歡粉紅色也沒關係，這就是台灣與日本的差別。

此文一出，有一位網友補充，在日本人的刻板印象中，假如女生一個人去吃類似吉野家的店，就代表收入不高、沒有朋友或不會煮飯，但對台灣女生來說去吃牛丼是非常普遍的現象，可見日本社會還是相對保守。

有女網友分享親身經驗，證實原PO的說法，她去京都旅遊時走進一間拉麵店，店裡幾乎都是男生，甚至有相撲選手，全部都在盯著她看，雖然在台灣女生吃拉麵很普遍，但在日本卻是例外。

還有網友說，在日本時甚至有男生請女生陪他去甜點店，似乎在彰顯「我來是因為陪朋友來，不是因為我是怪咖」。綜上所述，拉麵店在日本人眼中是「男生店」，而甜點店則被歸類於「女生店」。

台灣其實也有類似情況，有位網友表示，讀高中時他發現同樣是連鎖鍋貼店，八方雲集的顧客大多是女學生、四海遊龍則是男學生，非常奇妙。其他網友推測，可能是因為八方雲集的菜品種類較為豐富，女生比較喜歡多樣化餐點，才會導致這種獨特的現象。

到日本旅遊時，需留意有些餐廳具有「潛規則」，例如每個人都要點主餐、居酒屋神秘小菜要收費、不能邊走邊吃、吃飯時不要觸犯當地禮儀，才能玩得開心。