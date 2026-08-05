單身者當「分母兼保姆」？ 帶娃出遊平分房費鬧翻 網怨：別想佔便宜

親朋好友相約包棟出遊本是美事，但分攤費用若缺乏共識，恐讓友誼生變。日前有網友發文請益，團體出遊包棟時若包含家庭與單身者，費用該如何計算？不料貼文一出，引發大量單身族群的強烈怨氣，紛紛出面控訴常被當成「分母兼保姆」，直指許多有小孩的家長「想佔便宜還嫌人愛計較」。

一名網友日前在Threads上發文透露，近期與一群朋友規劃包棟出遊，成員多數為帶小孩的家庭，其中僅有兩位單身朋友。在計算房費時，單身者認為若單純以「總金額除以大人人數」，等於強迫他們替別人的小孩分擔費用；即便家長退一步提出「小孩算半個大人」，單身朋友依然無法接受，堅持小朋友也必須算一個獨立人頭，導致雙方意見分歧、僵持不下。

貼文曝光後，大量單身網友吐露壓抑已久的心聲，並歸納出單身族群在親子團出遊中的三大痛點：

1.費用分攤不公：不少家長常以「小孩吃很少、跟父母擠一床」為由直接忽略小孩費用，但實際上小孩同樣使用包棟空間與設施，甚至有些國高中小孩食量已超越成人，強制大人平分無異於變相要單身者補貼。

2.行程與飲食受限：與親子團出遊，景點與餐廳挑選均需優先配合兒童，例如餐點不能加辣、行程時間被切割，單身者完全失去了旅遊的自主性。

3.被迫充當免費保姆：許多單身者抱怨，出遊時常被順手要求幫忙照看小孩或處理雜事，形成「多付錢還要多出力」的荒謬現象。

面對費用計算的爭執，多數內行網友建議，最客觀的做法是「按房間型號或床位數」拆分房費，住雙人房者付雙人房價、住四人房者負擔四人房價，不論擠了幾個人，都以房間牌價為準；至於伙食費，則可依據年齡或是否佔位來按人頭拆算，避免爭議。

許多過來人也誠懇提醒，若親友間對於費用分擔與旅遊期待沒有基本共識，各自訂房、分開玩或尋找條件相符的旅伴才是上策，免得花錢受氣，連多年友誼都賠了進去。