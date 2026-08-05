穿5年才發現！UNIQLO涼感衣突然不涼 店員揭洗標數字藏玄機

夏天不少人靠涼感衣對抗高溫，但衣服外觀看起來完好，不代表涼感機能仍在。旅日粉專「魚漿夫婦」近日分享一名日本網友的經歷，他向UNIQLO店員反映，最近穿的AIRism「完全不涼」，原以為是去年才買的衣服，沒想到店員查看洗標後發現，這件衣服其實是2021年製造，至今已有約5年。

該名網友起初難以置信，因為衣服外觀仍相當新，不僅沒有明顯鬆垮，也看不出嚴重磨損，因此一直認為仍可正常穿著。朋友卻提醒，即使AIRism外觀看起來完好，吸濕、快乾及彈性等機能仍可能隨著時間逐漸衰退，讓他自嘲，自己這幾年穿的可能只是「自以為很涼快的一塊布」。

文章指出，AIRism部分款式含有聚氨酯材質，即使沒有頻繁穿著，也可能因時間自然劣化。UNIQLO過去也曾透過影片提醒，AIRism涼感系列及HEATTECH發熱系列，穿著約3年後可視衣況考慮更換，因為衣物的吸汗快乾、伸縮性及保暖等機能，都可能隨洗滌次數與使用時間降低。

至於如何判斷衣物年份，可查看衣服內側的洗標或印字編號。依文章說明，商品編號後方括號內的第一個數字，代表製造年份西元的最後一碼；第二個數字則代表販售季節，1至4依序為春、夏、秋、冬。例如標示「（12-10）」，第一個數字「1」代表2021年，第二個數字「2」則表示夏季款。不過，由於年份只顯示最後一碼，仍需搭配商品款式及購買時間判斷，例如數字「6」可能代表2016年或2026年。消費者若不確定，也可向門市人員詢問，避免單憑外觀誤判衣物機能。

《元氣網》曾報導，在冷氣房、電風扇前或活動量不大的情況下，涼感衣可能讓體感溫度下降約1至2℃。但如果在烈日下劇烈運動、衣服本身及裡面的礦石粉末已被曬熱，汗水也來不及蒸發，涼感效果就會大打折扣。

雖然多數人第一直覺是穿白色的衣服比黑色涼，然而真正決定衣服是否涼爽的，除了顏色還包括衣服的合身度。若衣服版型寬鬆、能讓空氣流通，深色不一定比較悶熱，且深色遮蔽紫外線的能力較佳，也比較不容易顯出汗漬。