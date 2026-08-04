水溝旁曬麵線奇觀瘋傳！孫女開心報地址「這我家」 阿公被迫退休

新北市蘆洲區近日一處巷弄曬製手工麵線的畫面在社群平台瘋傳。照片中，大量麵線掛在木架及竹竿上曝曬，部分位置鄰近水溝蓋及路面，引發網友質疑可能沾染灰塵、汽機車廢氣及昆蟲。未料，一名自稱是麵線製作者孫女的網友原本想把握熱度替家中宣傳，主動公開地址，反而引來網友檢舉，讓事件越演越烈。

網紅Cheap在臉書發文表示，事件起因是一名房仲路過蘆洲巷弄時，看到路邊曬麵線的景象，覺得相當新奇，便拍照上傳Threads。貼文曝光後，部分網友留言表示「好酷」、「沒看過」，也有人感興趣想要購買。不過更多人將焦點放在衛生問題，認為麵線直接在道路及水溝旁曝曬，恐有食安疑慮。

隨著貼文熱度升高，一名自稱從小由麵線工廠養大的孫女現身留言，表示這些麵線是阿公、阿嬤以純手工製作，還稱若有許多人想購買，可以研究宅配方式。她同時公開製作地點的完整地址，希望替家中產品宣傳，自以為嗅到了商機。

然而地址曝光後，有網友立即向新北市衛生局檢舉反映。Cheap指出，原本網友僅能針對照片議論，無法確認實際地點，孫女主動提供地址後，等於讓外界能夠「精準定位」。新北市衛生局隨後表示將派員前往了解，孫女一度揚言提告檢舉者，再度引發討論。

事件持續延燒後，一開始發文的房仲刪除貼文，孫女也關閉社群帳號，網路一度傳出麵線工廠因此停業，有網友以「房仲負責曝光，孫女負責定位，衛生局負責收尾」形容整起事件。Cheap感嘆孫女原本想幫忙行銷，最後卻適得其反，不僅大義滅親，也捅了辛苦養育她長大的麵線工廠。

據「東森新聞」報導，遭點名的麵線工廠親友澄清，該處已多年未對外營業，目前僅由年事已高的長輩少量製作手工麵線，供親朋好友食用。家屬也表示，曝曬麵線的位置屬於自家用地，沒有占用公用道路，希望外界不要再擴大風波。