宜蘭回台北注意！Google導航1提示千萬別點 過來人崩潰：花更多時間

每逢周末或連假結束，國道5號北返車潮總是大排長龍。對此，精神科醫師羅光武提醒，從宜蘭返回台北時，若Google導航突然跳出「是否前往另一條更快的道路」的建議，最好不要急著接受，否則不僅無法順利上國5，還可能得繞一大圈重新排隊，反而更加耗時。貼文一出後，引起不少網友共鳴。

羅光武在社群平台「Threads」表示，從宜蘭回台北時，若返程看到導航推薦更快路線，千萬別下意識按下同意，因為導航將會引導至玉石路，無法直接銜接國道5號。最後只能繞回原本的入口重新排隊，不但白跑一趟，整體車程還可能增加不少時間。

貼文一出後，吸引大票網友共鳴，紛紛表示「我也是，一直在小路繞來繞去，繞很久」、「我永遠記得『玉石路』」、「台北-宜蘭，哪有什麼小路，就北宜跟國五，真的不要被騙」、「昨晚同在玉石路繞圈圈＋1」、「昨天晚上的苦主路過，應該多花了快一個小時，一堆人走同一條小路繞來繞去，我不孤單」、「連續2年去童玩節，回程聽導航走小路上國五，結果在上國5前直接被警察擋下，又繞了一大圈」、「你會發現有一票人跟你一起被卡在小路上，結果那邊被擋起來不能過去，只能繞超級遠然後重新排隊」。

事實上，也曾有網友在Threads提醒，從宜蘭北上往台北，不要聽Google導航到玉石路，至少有40幾台車被警察驅趕，還要繞回去重排上國5，最少要排1個多小時，直呼「能救一個是一個」。