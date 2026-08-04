台灣泡麵外交！旅客退房留「來一客」 瑞士飯店員工爽吃不想分享

一碗台灣泡麵意外開啟國民外交！一名在瑞士蘇黎世五星級「牡羊飯店」（Widder Hotel）房務部工作的台灣網友分享，日前休假兩天後返回工作崗位，意外發現外國同事午餐竟是在台灣相當常見的「來一客」鮮蝦魚板泡麵，熟悉的包裝讓她又驚又喜，一問之下才知道是台灣人退房的時候留下來的，並成功在社群平台釣出前往住宿的台灣房客。

原PO在社群平台Threads發文表示，日前看到同事午餐吃「來一客」，經詢問後才得知，泡麵是一組台灣旅客退房時特地留下的禮物。旅客還細心附上紙條，介紹這是來自台灣的美味，希望飯店員工能夠品嚐。由於原PO當時正好休假，未能親自遇見台灣同鄉，因此發文希望能找到住宿的台灣人。

原PO表示，「同事很喜歡這個泡麵，謝謝你們讓我的同事吃到台灣的味道」，並在留言區補充，她有向同事介紹這款泡麵是自己從小吃到大的熟悉口味，沒想到同事手上明明還有一碗，卻因為覺得太好吃而捨不得與她分享，讓她哭笑不得。

貼文曝光後引發網友熱議，不少曾赴瑞士旅遊的民眾也分享類似經驗。有人表示，前往策馬特住宿的時候，也曾把兩盒沒打開的義美檸檬夾心餅乾和青蔥蘇打餅乾，送給房務人員，「我有介紹這是台灣來的餅乾，請他務必要享用」。有網友回憶，曾在當地遇到人很好的電動車司機，接駁費用打折再打折，因此決定把身上所有的台灣土鳳梨酥通通送給對方，「還特別跟他說吃了這個會很旺」。

由於原PO在文中提到「不知道這組住宿的台灣人會不會看到這一篇？」，後來也成功找到住客，一名自稱是7月29日退房的網友透露，家人確實在房間裡留下「來一客」和紙條，「很高興（原PO的）同事喜歡台灣的味道」。

台灣泡麵種類多元，除了文中提到的「來一客」是不少人心中的經典外，一名網友分享，台酒推出的「魚蝦口味」杯麵，湯頭也很令人驚艷，加上滿滿的海鮮，搭配料理米酒包，讓香氣、層次更豐富，直呼「不輸來一客」。