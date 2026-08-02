廖老大手搖飲再傳1分店收攤！昔日513家剩2家 網嘆：可憐的是加盟主

因「打龜號」聲名大噪的賽車教父廖老大（廖志賢），暴紅後跨足手搖飲市場，創立「阿娘喂！廖老大茶坊」，一度在全台快速展店。不過，品牌近年陸續傳出歇業消息，如今連撐了多年的台中松竹店也悄悄熄燈。

有網友1日在臉書社團「路上觀察學院」貼出照片表示，上周經過台中松竹店時明明仍有營業，近日再到現場卻發現店面已經收攤，忍不住以諧音寫下：「終究是導電（倒店）了。」

消息曝光後引起不少網友討論，紛紛留言表示：「台南的好像絕跡很久了」、「我每次經過都在想什麼人會去買」、「越來越難找了，雖然我也只買過一次」、「可憐的是這些加盟主」。

此外，桃園大園店雖然在Google地圖上仍顯示營業，但有當地網友透露，店面也已悄悄拉下鐵門。目前全台僅剩新竹民生店與彰化彰草店兩間分店，與全盛時期超過500家相比，盛況已不復見。

廖志賢於2022年5月創立「阿娘喂！廖老大茶坊」並開放加盟，短短半年多便吸引大批加盟主，全盛時期在全台擁有513間分店。當時的台中環中旗艦店營業空間約100坪，連同停車場總面積約200坪，月租高達15萬元，加上人事與原物料成本，每月開銷約50萬元。

不過，品牌後來陸續爆出飲料品質不穩、展店速度過快及總部管理失靈等爭議，廖志賢本人也多次因失言引發抵制，開業僅一年便不斷傳出收攤消息。從一度展店超過500家，到如今僅剩2間門市，短短數年間的巨大落差，也讓不少網友不勝唏噓。