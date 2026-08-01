台營養師嫌香港機場「烤鴨飯1200元」貴 港網友一眼暴怒：會不會分？

許多食物外形相似，容易令人混淆，但「錯就要認」！台灣一名營養治療師在Facebook發文表示，日前在香港機場的餐廳吃一小盤「烤鴨飯」，售價1,200新台幣，甚至形容「那一點烤鴨最少有1個多月以上，味道都變味了」、「幸虧沒有吃出病來」，無奈指當時擔心迷路和找不到其他中餐廳，只能「烤鴨是吃光，因為份量很小，米飯太多，我只吃2口」，批評「對比台灣機場食物，是貴了很多」、「幾乎高出1倍」、「敲詐」、「香港人愈來愈不會做生意了」。

他更稱，翌日從印度新德里乘搭飛機，再次停留在香港機場3小時，最終返回台北，「當然不會再去那家中餐廳了」、「客人被敲詐一次後，永遠再也不會去上當第二次！這是那家香港餐廳的作風」、「這家餐廳能不能生存下去，要看他自己的命運了」。有網友認出樓主光顧的餐廳是以燒鵝聞名的名老字號「鏞記」，該店素有「富豪飯堂」之稱，加上是機場分店且明碼實價，認為樓主光顧了就不該嫌貴，「不是食物貴，而是你窮」。

網友留意到鏞記出品燒鵝 怒批：鵝跟鴨你會不會分？

貼文引來許多網友討論，部份人支持原PO，「香港的物價太貴了」、「1,200新台幣可以買到一隻鴨了」、「台灣人吃不起香港美食」。

但更多人留意到原PO上傳的照片，擺明是香港知名老字號「鏞記」出品的燒鵝，並非烤鴨，「鵝跟鴨你會不會分？」、「烤鵝和烤鴨價格差十萬八千里」、「明明是鵝，在這裡扯謊是鴨，價錢差3倍，別鬼扯不知道，鏞記全東亞都知是賣燒鵝」、「機場吃東西一定較貴，但不至於這麼誇張，你烤鵝烤鴨分不清，香港人揭發了你多無知，很有理由懷疑你帶風向」、「指鵝為鴨」。

2024年售價已是260港元

圖中可見，有飯有湯，至於肉件比較厚大、肉色深，皮下脂肪比較明顯，燒鴨通常肉件較細，骨架感較重，相信是燒鵝，而且是鵝脾。

根據其他網民分享，鏞記在機場售出的「招牌燒鵝脾餐」配上白飯和老火湯，2024年的售價已是260港元（約新台幣1,071元）。

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文章授權轉載自《香港01》