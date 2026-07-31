愛心餐發到變質！阿婆邊吃便當邊排隊 店家詢問被嗆心寒：停止供應

近期一間團購選物店業者提供「涼麵愛心餐」，每周3天於下午發放，希望藉此幫助弱勢族群，但活動推出後，業者卻發現領取愛心餐的人並非真正有需要，甚至還把免費餐點當作理所當然的權利，讓店家相當心寒，決定即日起停止供應。

業者在Threads發文，表示原本提供「涼麵愛心餐」，領取時間為每周一至周三下午2點至6點，每日10份，同一人當周最多可領2次。業者說明，愛心餐的用意是想幫助弱勢族群、低收入戶，以及近期有經濟困難的人，但是發放幾個禮拜後發現，每個禮拜都是固定幾個人在拿。

業者透露，曾見到一名阿婆在店門口等待愛心餐，等待的同時還吃著便當。關心對方，既然已經有餐點了為何還要領取愛心餐，沒想到阿婆卻口氣不耐煩地回答，「晚上要吃的啦，晚上不用吃逆」，這樣的態度讓店家相當心寒。

不僅如此，還有名男子固定每周會來領取愛心餐。某次在陰天的中午12時30分過來，詢問業者能否提前領取，理由竟是擔心稍晚會下雨，還得再跑出門一趟。業者感嘆，「不管來者何人，只要您來取，我都給，但是最後愛心餐好像有點變質了，因此即日起停止供應」。

文章曝光，網友們分享類似經驗，「之前去台北龍山寺旁放肉包和紅包100元，一堆人來領，然後發完後，我走到另一邊就看到他們拿那100元去賭錢」、「之前有聽店家說，有人取愛心餐放到隔餐吃，然後拉肚子後就直接跟衛生局檢舉店家」、「之前拜拜想說，沒開封也沒吃過拿去送給街友，結果對方說不要冷的」。

也有人提供實質建議，「把愛心餐做成餐券，然後送到區域家庭福利中心，讓社工發放。社工們會發給真正需要的弱勢」，並鼓勵店家，你的愛心值得給真正需要的人，不要因為這幾顆老鼠屎壞了自己的初心。

過去也有其他店家受害，新北永和中田咖哩店多年來持續提供「愛心餐」，沒想到卻被民眾給出一星負評，理由竟是因為餐點中「沒有肉片」。店家表示，提供愛心待用餐已長達六年，最初完全由店家自行負擔成本，並非仰賴捐款，強調當天雖因肉品用罄，仍希望不讓有需要的人空手而回，才提供飯與咖哩醬。