出貨地「蘆竹大園」全是淘寶貨？網教兩招辨識出租帳號 在地電商喊冤

許多民眾使用網購平台時，常會關心賣家的出貨地點。近日有網友發文透露，出貨地若顯示「桃園市蘆竹區」，收到大陸貨甚至是仿品的機率極高。對此，內行網友點破該區鄰近機場與海關，許多物流倉、清關倉均設於此，才成為跨境包裹的集散地，但也讓在地經營的台灣商家深感無奈。

這篇貼文在Threads曝光後，過來人紛紛指出，除了桃園蘆竹區之外，「桃園市大園區」也是常見的跨境貨物出貨地。不少網友分享避雷經驗，表示只要看到出貨地位於這兩區，且商品備貨時間標示為「7至15天」或「較長備貨」的店家，多半都是從淘寶或對岸直接發貨，甚至有人遇到買A寄B、寄送空包彈或假貨等極端狀況。

更有電商內行人指出，部分中國大陸賣家會租或買台灣人的蝦皮帳號，利用程式複製其他熱門賣場的商品圖文。這類帳號的典型特徵通常是「賣場內商品數量高達數千件」、「名稱喜好冠上生活館、選物等字眼」，且出貨時間漫長。一旦發生寄錯或瑕疵爭議，賣家往往會提供「補發連結」來拖延7天鑑賞期，企圖讓訂單自動完成，建議買家若遇到狀況應果斷透過系統申請退貨退款。

不過「看地點避雷」的技巧也讓許多在地商家直呼冤枉。不少來自蘆竹、大園的在地賣家紛紛出面平反，表示桃園本身就是許多物流總倉、品牌進口商與製造工廠的聚集地，甚至不少品牌旗艦店或蝦皮商城也是從此處出貨。部分現貨賣家更無奈直言，自家商品都是當天出貨、甚至提供隔日到貨，卻因為地址落在這兩區而無辜遭到買家跳過。

曾於蘆竹物流倉打工過的網友則出面科普，解釋蘆竹與大園屬於空運、海運包裹進口後的重要物流樞紐，每天都有成千上萬件貨物在此清關與刷單，並分裝至各大超商或蝦皮的籠車由司機運走，因此出貨地址顯示該區屬於正常現象，重點在於分辨賣家是否為正牌商家或台灣現貨。

針對網購商品真偽的疑慮，蝦皮平台官方幫助中心寫道，買家若想確保購得正品，可優先選擇貼有官方認證標籤的商城賣場。若收到商品後對真偽產生疑慮，買家可在鑑賞期內透過系統提交「商品有仿品疑慮」的退貨申請，並附上真偽比對圖、商品細節照片或品牌官方認證等相關證明，由平台調查處理。