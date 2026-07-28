大車前方像隱形！司機駕駛座實拍「致命死角」：人就在車頭卻看不到

台北市文山區昨天（27日）早上發生交通意外死亡事故，一名公車司機在停靠站停車讓乘客上下車後，因為沒注意到有婦人從車頭前經過，發生碰撞導致婦人被捲入車底身亡。一名大貨車司機在Threads發布影片表示，以大客車司機的視角來說，在駕駛座是真的看不到車頭前有人，引發熱議。

原PO發布一段在駕駛座錄下的影片，影片中看到3個後照鏡，分別是主後視鏡（大鏡）、廣角鏡（小凸鏡）和下視鏡（前瞻鏡），都看不到有任何人車經過。然而，當原PO把攝影鏡頭往前擋風玻璃的俯視角度移動，赫然發現有一名機車騎士停在車頭右前方的視線死角範圍，不禁寫道「老兄，我在駕駛座是真的看不到你」。

影片曝光後，不少網友心有戚戚焉表示，每次發生車禍都有人不解「哪裡來的死角」，原PO提供的這段影片正好有了清楚的解釋，可以證明大型車輛的行車輔助影像是拍不到死角的，「駕駛必須站起來看才有辦法看得到他，我就不信哪一個人開車轉彎的時候會站起來轉方向盤」。一名大車司機也在留言處分享影片，戲稱停在旁邊的機車司機都是「趕死部隊」，「他想在你旁邊躲太陽，哪天他就見不到太陽了」。

有網友貼出道路交通標誌寫的一段話，「大車起步等3秒，看清車旁機慢車」，呼籲駕駛起步前先觀察周遭的行車動態，引發網友吐槽，「但通常就有人就用那3秒鑽黃泉路」、「等10秒也有人在鑽」、「只要在台灣騎過車，就會知道那3秒機車鑽得可兇了好嗎」。有同業心有戚戚焉表示，不久前才差點輾過這樣躲的機車騎士，「我已經是綠燈三秒後才起步…」。

不過也有不少守法的機車族分享，「越來越懂大車死角之後，一律選擇騎等在大車後方」，雖然很有警覺性的禮讓司機先通行，但是會一直遇到後面的其他車主拚命按喇叭催促。也有人提到，如果真的非得要停在大車前面，務必確保停的位置可以跟司機對到眼，「偶爾回頭確認，有些大車司機還會禮貌性跟我點個頭」。

社會上常有因視線死角釀禍的驚悚意外，最新一起事故是54歲周姓男子駕駛欣欣客運公車，經文山區景中街停靠站停車供上下客時，因沒看到83歲徐姓老婦步行繞至車頭，起駛時撞倒並輾過老婦，目前依過失致死罪查辦。文山二警分局提醒，大型車輛起駛前務必確認車頭及視線死角無人車；民眾下車後切勿直接由車頭或車尾穿越道路，應走行人穿越道，並遠離大型車視野死角，以維護自身安全。