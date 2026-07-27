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老客戶被當盤子？她查訂房價格驚見「會員貴兩成」：5招避價差陷阱

聯合新聞網／ 綜合報導
資深主持人路嘉怡近日在臉書分享，日前準備訂房時，發現用自己帳號的房價比老公貴了近兩成。 示意圖／ingimage
資深主持人路嘉怡近日在臉書分享，日前準備訂房時，發現用自己帳號的房價比老公貴了近兩成。 示意圖／ingimage

現代人安排旅遊時，普遍習慣透過各大線上訂房平台預訂住宿，然而看似方便且帶有忠誠獎勵的會員機制，背後卻可能隱藏著令人吃驚的價差陷阱。資深主持人路嘉怡近日在臉書分享，日前準備訂房時，發現用自己帳號的房價比老公貴了近兩成。

路嘉怡強調，早在二十年前訂房網剛興起時就是網站忠實愛用者，甚至完成過一個月的歐洲蜜月，一直認為老老實實成為忠實客戶就能享受最佳優惠。不料這次「銀卡帳號即將集滿『滿十晚送一晚』之際」，赫然發現自己帳號的房價，比老公很少用、沒累積優惠的帳號硬是貴了近兩成，一晚10000元的房價直接變12000元，訂五晚等於多付一晚。

對此，她也感嘆傳統價值觀被狠狠上了一課。集結了廣大網友熱烈私訊提供的多元經驗與資訊後，路嘉怡特別統整出以下5大關鍵訂房與比價技巧供大家參考：

1.不論訂房或機票，「不登入會員」的價錢會比「登入會員」好一些

雖然登入會員可以累積哩程或優惠，但需看清是否羊毛出在羊身上，除非使用航空公司聯名卡等才可能另當別論。

2.新加入帳號的價錢會比老客戶好

習慣使用的老客戶比較懶得比價，平台會傾向用更優惠的價格來吸引全新客戶加入。

3.網頁版的價錢有可能比App好

4.善用無痕模式瀏覽

關於無痕模式在社群上有許多討論，有人認為有差、有人認為沒差，可多方嘗試。

5.多方比較不吃虧

基本上大部分的訂房或旅遊網頁與App都是同樣邏輯，預訂前還是要多多比較。

路嘉怡最後也感性補充，將這些經驗提供給所有愛旅行、即將旅行或永遠在旅行的大家，希望大家在規劃旅程時都能多加留意，避免多花冤枉錢。

房價 訂房 旅遊

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