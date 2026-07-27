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不只一次跑來蓋豪宅！板橋大遠百驚見「頂級住客」 網笑：住得比我好
近期有民眾在新北市板橋區的新板特區商圈走動，抬頭觀察「板橋大遠百」的外牆招牌時，意外發現建築物上的英文標誌「y」字被小鳥築起了一個非常醒目的鳥巢，因此把照片上傳Threads詢問廣大網友，「板橋大遠百y上面是誰的家，很大一個耶」。
貼文發布後，大批網友打趣留言，「鳥住的地方地段都比我好」、「鳥都有新板蛋黃區，我只能吃他的蛋黃」、「下輩子當鳥，我要去住陶朱隱園」、「大遠百要找他付房租嗎」。
同時也有網友認真回覆，「喜鵲啊！他還越蓋越大」、「年年都有喜鵲在築巢」、「應該是喜鵲，有次聽導覽，導覽員說喜鵲都住豪宅」、「原先是喜鵲的家，當時有上新聞，上個月過去幼鳥已離巢變成八哥的家」。
事實上這個鳥巢早已不是第一次被拿來討論，更早之前就有網友同樣在Threads發布影像「板橋大遠百的招牌上有一個巨大的喜鵲巢」，當時照片還有拍下喜鵲的身影。
根據《東森新聞》報導，北市野鳥學會專家說明，喜鵲的習性本就如此，在築巢初期如果覺得鳥巢的結構穩定度不夠，就會透過持續補強與擴建來增加整體支撐性，因此巢體外觀才會漸漸加大、變成「豪宅」。
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