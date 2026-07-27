王子麵不只黃色！火鍋店現罕見「粉紅包裝」 特殊吃法曝光

經典速食麵品牌「王子麵」，以其經典的黃色包裝和可乾吃、可沖泡的特性，成為許多人從小時候便愛不釋手的零食。然而，近日一名網友在臉書社團「泡麵公社 泡麵俱樂部」上發文，表示在一家火鍋店中看到了罕見的粉紅色包裝王子麵，令網友們紛紛驚訝不已。

該名網友在貼文中寫道：「來到一家火鍋店，居然有粉紅色的王子麵，在我們附近區域真的很少見，你們看過嗎？」隨著照片曝光，立刻引起網友們的熱烈討論。有網友留言：「我知道有滷味版沒粉包的，第一次看到粉紅色的」、「還真沒看過」、「改包裝了嗎？我記得之前滷味專用也是黃的只是標示不同」。有人回應：「麵體不同而已」、「個人還是喜歡黃色包裝的」。

也有網友分享經驗：「我們這邊滷味店有」、「有啊！也是在火鍋店看到的」。然而，對於口感的評價卻是見仁見智，甚至有人直言：「粉紅寬麵不好吃」。

根據味王食品公司官網及官方粉專「小王子生活屋」的資料，原來這款粉紅色的王子麵是專門設計用於滷味的寬麵，屬於王子麵系列中的一種。

為了滿足不同消費者的需求，味王公司推出了多種包裝款式以區分用途：

黃色包裝：內附調味粉包，適合乾吃或沖泡。 橘色包裝：無調味粉包，麵體設計適合火鍋、滷味烹煮。 粉紅包裝：無調味粉包，麵條為較寬的寬麵口感，同樣適合滷味烹煮。

消費者在購買時，可根據自己的需求選擇，如有需要乾吃解饞或烹煮食用，皆可依照包裝顏色進行選擇，以獲得最佳的食用體驗。