地勤最怕哪種行李箱？過來人狂點名「3款式」：容易壞又難處理

出國旅遊時，行李箱幾乎都得經過託運，不少旅客也好奇，究竟哪一種行李箱最讓機場地勤人員頭痛。一名網友近日在Threads發文詢問「地勤心中最爛的行李箱是什麼牌子？」貼文曝光後引發熱烈討論，不少網友根據自身經驗分享，整理出容易出狀況的「3款地雷行李箱」。

原PO在貼文中拋出疑問後，吸引超過7000人按讚，不少人留言指出，容易出問題的是部分材質較薄、耐用度不足的行李箱，尤其「信用卡滿額贈送」的款式最常被提及。網友認為，這類行李箱耐摔性較差，在託運過程中若遇到碰撞，較容易出現破裂、損壞等情況，也增加後續處理的麻煩。

除了信用卡贈品外，也不少網友點名Rimowa或是包著套子的行李箱，「Rimowa拿貴的行李箱，一點點刮痕就要求賠償」、「Rimowa因為一堆裝闊的看到有點損傷就心在滴血，完全忘記行李箱本來就是會撞會摔」、「自行包的不規則狀的託運行李，這個真的讓人火大」、「包著套子的行李箱」。

根據本站報導，有自稱在機場從事地勤工作的男子指出，選購某日系居家品牌行李箱前務必三思。他表示，長期觀察託運行李後發現，該品牌行李箱把手出現斷裂的情況相當普遍，而且常常是兩邊把手同時損壞。

原PO指出，不少旅客抱怨使用不到兩年行李箱就壞掉，他也表示在地勤生涯遇過的大概八成都是斷手把，而且還是「兩邊全斷」。有人指出，「我剛想從櫃子拿出來就⋯」、「但好需要有煞車功能的行李箱」、「我是在上網訂替換品的時候，才發現也是一堆人跟我一樣⋯輪子壞、手把也斷」、「我上個月剛斷掉，我就放後車廂，沒有動，然後就斷了…」。