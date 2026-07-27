狂中發票有秘訣？妹子曝「平常1習慣」 一票幸運兒認證：這是真的

5、6月期統一發票25日開獎，不少民眾忙著對獎，一名女網友分享自己的「中獎秘訣」，自稱是「發票中獎型選手」，並透露每次消費時，只要看到愛心捐贈或發票箱，就會順手捐出發票，只留下無法捐贈的發票。她表示，自從養成這個習慣後，中獎機率明顯提升，讓她忍不住直呼「有種好心有好報的感覺」。

原PO近日在Threads發文指出，自己平時購物時，只要店家提供愛心捐贈功能，或現場設有發票箱，都會毫不猶豫捐出發票，只有無法捐贈的發票才會留著對獎。她認為，開始捐發票後，自己似乎變得特別容易中獎，也分享過去幾次的中獎紀錄，包括2025年5、6月中獎4200元、11、12月中獎1000元，以及今年5、6月再度中獎1900元。

貼文曝光後引發不少網友共鳴，吸引上萬人按讚留言。許多人分享自己也有捐發票或捐款習慣，有人表示會固定設定愛心碼捐贈公益團體，也有人笑說「真的不能抱著求回報的心態，我之前捐款後還刮中5000元」、「行善的人真的比較有福氣」、「我也是耶，叫外送每次都會給30元小費，結果這次發票總共中1200元」。

不過，也有網友提醒，發票中獎仍屬隨機機率。不少人也分享，「我都沒中過 連200都沒有」、「所以我沒中發票是因為不夠善良？ 沒有吧，我覺得沒有偏財運就是沒有哈」、「真的有用嗎？那這樣我是不是中1000萬的機率會提高」、「為什麼中獎機率都不在我身上」、「我媽都固定捐錢給弱勢兒童，從小到大只看他中過500」。

115年5-6月期統一發票25日開獎，本期千萬特別獎獎號為「38548029」，獎金200萬元的特獎號碼為「10138845」，頭獎（20萬元）3組分別為「24121106」、「28589937」、「83663333」。

二獎（4萬元）與頭獎末7碼相同；三獎（1萬元）與頭獎末6碼相同；四獎（4000元）與頭獎末5碼相同；五獎（1000元）與頭獎末4碼相同；六獎（200元）與頭獎末3碼相同。領獎期間為115年8月6日至115年11月5日。