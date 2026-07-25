專法上路掀熱議！醫實測1個月外送vs.自煮「驚人價差」曝：恐成高級消費

外送專法於7月21日正式上路，引發外送產業與消費市場討論。對此，醫師蔡依橙近日在臉書發文表示，法規提高勞動保障的同時，也可能影響外送市場運作。他認為，隨著成本增加與價格調整，外送服務未來可能逐漸成為較高門檻的消費選項，只有真正有需求或經濟能力較高的民眾才會選擇使用。

蔡依橙指出，過去外送平台剛興起時，由於餐點配送的額外成本不高，他曾嘗試讓一家四口連續一個月三餐都透過外送平台解決；之後也曾改為一個月自行採買食材下廚。比較後發現，即使當時點的餐點都是一般價位，外送與自己煮飯之間仍有約4萬元的花費差距。此外，考量雨天等惡劣天候可能增加外送員風險，他後來也幾乎不再使用外送服務。

他表示，外送平台初期的價格設計，是希望讓原本不習慣外食的消費者，也能透過較低門檻接觸不同地區、不同類型的餐飲選擇。不過，當外送費用持續提高時，由於外送並非生活必需品，部分消費者可能會轉向其他替代方案，導致整體訂單量下降。

蔡依橙進一步推測，未來若外送需求減少，可能造成外送員接單機會降低，部分從業者將尋找其他工作，產業規模也可能縮小。他認為，相關團體爭取組織、法案推動與勞動保障等訴求都已實現，但最終可能換來的是外送市場逐漸萎縮。

根據勞動部官網顯示，外送專法指的是《外送員權益保障及外送平臺管理法》，這是台灣針對外送產業建立的第一部中央層級專法，已於2026年7月21日正式施行。該法旨在規範外送平台、外送員、合作店家與消費者之間的四方權益與責任。