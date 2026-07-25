迪卡儂門市地點有玄機？他揭「1套路」超強 網讚：很聰明

不少人運動後都會順便逛運動用品店，一名男網友分享，迪卡儂的展店位置實在太「有策略」，許多門市都設在運動中心或球場附近，每次打完羽球原本只想回家，最後卻總會走進店裡逛逛，結果幾乎都提著戰利品離開，讓他忍不住笑虧業者真的很懂消費者心理。貼文曝光後，引發不少網友共鳴。

這名男網友在Dcard以「迪卡儂開的點是不是都很心機？」為題，指出近期經常和朋友相約打羽球，每次結束後原本打算直接返家，但球場對面就是迪卡儂，只要經過就會忍不住進去吹冷氣、逛一下。沒想到在朋友互相推薦裝備之下，每個人最後幾乎都會帶著一袋商品離開。

這名男網友進一步說明，自從開始固定運動後，也慢慢覺得擁有自己的球拍、護具或其他裝備，比起每次租借更加方便，使用起來也更順手。因此，打完球後到迪卡儂逛個半小時，幾乎已經成了例行公事，而且每次都很難空手而歸。笑稱迪卡儂是不是刻意把門市設在運動場館附近，特別容易激起消費者的購買慾望。

貼文一出後，不少網友都表示「這叫聰明，不叫心機」、「商人的陰謀」、「這不是正常的商業策略嗎？」、「打完球真的超容易腦波弱 ，我男友也是每次打完球就說要買球鞋」、「要不然要開在荒郊野嶺上嗎？」、「難怪去運動一堆人都穿迪卡儂」。

事實上，許多人習慣以飯後散步或做家事來當作日常運動。本站曾報導，王思恒醫師點出，雖然走路散步對放鬆心情和活動關節很好，但低強度運動存在「天花板效應」，如果目標是保護心血管、延長壽命，單純走路走再多，也無法跨越那道心肺強度的門檻。若想靠散步達到一樣的抗病效果，1分鐘的高強度運動，大約等於53到94分鐘的低強度運動。

王思恒推薦大家在日常生活中採取「運動零食」策略，穿插點綴式的高強度片段。例如：遛狗時突然快跑兩分鐘、等微波爐加熱時做深蹲跳，或是下班時少搭一層電梯，改為全力衝刺爬樓梯。在安全的前提下，提升運動「強度」，遠比拉長運動「時間」更有效率。