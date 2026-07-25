義大利麵一份破500元！他傻眼喊「真的正常」？過來人曝關鍵

近年物價持續上漲，外食開銷也愈來愈驚人，不少民眾隨便吃一餐就得花上數百元。一名網友分享，現在不少義大利麵店一份餐點售價逼近400元，若再加上10%服務費，結帳金額輕鬆突破500元，讓他忍不住驚呼，「現在這樣真的正常嗎？」。貼文曝光後，引發網友熱烈討論。

這名網友在社群平台「Threads」表示，近期外出想吃義大利麵，卻發現許多店家主餐售價幾乎都從400元起跳，加計服務費後，一餐就超過500元，讓他不禁感嘆，「為什麼現在想吃個義大利麵這麼困難？」

貼文一出後，不少網友都表示「500元吃個牛排或涮涮鍋都比義大利麵豐盛」、「會煮義大利麵之後才發現外面賣的義大利麵真的有夠貴」、「義大利麵成本超低，也沒什麼難度，外面都超盤」、「超商義大利麵是一個基準，比超商難吃又貴的都爛」、「外面一堆賣4、500的的義大利麵都是罐頭的， 而且麵條搞不好還是用人家最便宜的麵條，根本不值得那個價格」、「義大利麵幾乎成本都不到100，不懂哪一堆盤子愛去」。

不過，也有內行網友持相反意見，指出「好吃的義大利麵本來就很貴，進口麵條、奶油、起司、海鮮、肉類等，還要熬基礎高湯、自製醬料，加上店家的租金、人事及設備攤提等成本」、「餐廳賣的不只是食物，而是專業、服務、環境、時間，以及讓你不用買菜、不用備料、不用洗碗，就能享受一頓飯的價值」、「西餐很多原料都是進口的，成本不便宜」。

本站曾報導，有網友分享現在不少餐飲業者只要將「熟成、薄鹽、日式、韓式、嚴選」等詞彙加在菜名上，售價就會跟著往上跳20%，讓他忍不住吐槽，只是換個說法，價格卻差很大，直言這些字眼根本就是「漲價密碼」。

貼文一出後，引發不少網友共鳴，紛紛表示「名字越長價格趴數越多」、「的確！台灣只要扯到日式韓式、法式、義式、美式，價格直接+30%以上」、「就像房子一樣，加上：稀有、絕版…售價亂七八糟加上去了」、「實在不懂義大利麵憑什麼賣這麼貴，一盤就是300左右」、「台灣在地嚴選直接無敵，價格加好加滿」。