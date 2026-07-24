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富士山頂想買可樂！他見販賣機價格驚呼「這麼貴」 網揭原因：根本佛心

聯合新聞網／ 綜合報導
日本網友在富士山頂看到一台販賣機，本來想買可樂來喝，但看到價錢卻嚇了一跳。路透
日本網友在富士山頂看到一台販賣機，本來想買可樂來喝，但看到價錢卻嚇了一跳。路透

一名日本網友在社群分享，在富士山頂看到一台販賣機，本來想買可樂來喝，但看到價錢卻嚇了一跳，驚呼「竟然要這麼貴！你敢信嗎？」，他貼出照片並公布價格，掀起眾人熱議。

該名網友在X上貼出一張富士山上的自動販賣機照片，寫道「昨天想在富士山山頂買可樂，結果嚇了一跳，竟然要這麼貴？看這個價格，你能相信嗎？」。原po指出，販賣機販售的瓶裝可樂，一罐賣600日圓（約新台幣120元），「我還是覺得跟『其他』相比確實有點貴」，並表示除了富士山之外，自己也爬過其他山。

文章曝光，眾人分析飲料需要靠人力運送上山，還有設備維護的問題，這價錢可說是相當划算，「從40年前開始就只漲了大概100日圓而已，超級良心 ，可樂又不是從地上長出來的」、「把東西運到這裡，幾乎是在玩命吧」、「山頂上有自動販賣機，這件事本身就很了不起」、「這樣的環境下還能買到飲料，就該覺得感恩戴德」。

近日也有人在爬富士山途中，驚見知名迴轉壽司「壽司郎」的外送員，手捧兩盤壽司跟著登上客一路向上攀登，讓網友笑稱「死亡擱淺真人版」、「送到直接是散壽司了，拜託放過外送員」。事實上，這位外送員名為馬並太志，是位喜愛登山的上班族，他每次登山都會裝扮成不同角色，並不是真的外送員。

富士山 日本 可口可樂

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