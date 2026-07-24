國旅住宿1晚1500被嫌貴 民宿業者揭經營成本：太低價我不敢住

在物價高漲的年代，旅遊住宿費也越來越貴。一位在宜蘭經營民宿的業者發文，提到很多人覺得民宿住一晚1500元很貴，但民宿要負擔包括換床單、被套、毛巾送洗與水電費等等費用，其實已經很便宜了，如果他是旅客，根本不敢住一晚只要700元的民宿，因為為了減少開銷，業者恐怕會用各種方式壓低成本，進而影響到居住品質。

一名宜蘭民宿業者在Threads發文，表示近期看到有人嫌平日住民宿一晚要花1500元太貴，但其實對業者來說，此價格已經非常便宜了。他指出，經營民宿需付出許多成本，例如床單、被套與毛巾的送洗費，補充盥洗用品、房務人員的薪資，水電、網路與設備維護，還有被訂房平台抽成與稅金，林林總總加起來並不低。

業者直言，他在網路上曾看到一晚雙人房僅7、800元的民宿，但他根本不敢住，因為如果開這麼低廉的價格，旅宿業者勢必要想盡辦法壓低成本，比如被單或被套看起來不髒的話就不換、縮短房務人員的打掃時間、沐浴乳與洗髮精用最便宜的品牌等等。

業者強調，雖然不是說所有旅宿業者都會這樣做，但如果想把價格壓低，的確得犧牲旅客們的居住品質，「畢竟，生意不可能一直賠錢」。

此文獲得不少同行認同，有一位在台南經營民宿的網友回應，他所用的床墊、空調、馬桶、浴巾都是有品牌的，床單每次也都會送洗，有時候看到自己的民宿在訂房網站被殺到1千元以下的價格，又看到旅客嫌「國旅很貴」，總是讓他懷疑自己究竟活在什麼平行時空。

另名同行則指出「許多背後成本必須付出與承受」，他的花蓮民宿原本一個晚上1300元，但經過大地震後，生意一落千丈，只能把價格壓低到900元，還被客人嫌棄太昂貴，讓他不禁感嘆「真難啊」。

有網友分析業者們競爭的心態，他提到，或許有些旅宿業者真的不太懂得精確計算經營成本，對他們來說，有生意比計算成本還要重要很多，加上還要跟很多同行競爭，所以才會用壓低價格的方式來吸引旅客。

正值暑假，台灣東部的旅宿業生意如何呢？花蓮業者統計暑假第一週住宿率，民宿4到5成，一般旅館4成5到5成5，觀光旅館稍好有7成，比地震前常態性的暑期住宿率少1、2成；宜蘭旅宿業者估算平日5、6成，假日大約8成，和往年相較持平，但比上半年有明顯成長。