擁全台唯一優勢！大直美麗華影城被《奧德賽》影迷塞爆 售票機全掛

由國際知名導演克里斯多福．諾蘭（Christopher Nolan）執導的新作《奧德賽》（The Odyssey）掀起全台影迷搶票熱潮，由於台北大直美麗華影城擁有全台唯一「1.43：1」的IMAX GT規格銀幕，成為不少諾蘭迷的觀影首選。不過，昨(22)日晚間新一波場次開放售票後，大批影迷同時湧入訂票，導致官網、App及現場的售票機全面當機，不少人苦等數小時仍無法完成購票。一名網友於Threads發文苦中作樂表示，「兩個小時了，都還登不進去，奧德修斯回家了」。

有網友在Threads貼出現場照片，指出「奧德賽讓美麗華的售票機直接全掛」，引發大批影迷的共鳴。有人留言詢問系統是否恢復，原PO則透露昨日直至晚間11時55分才終於完成訂票。

不少網友抱怨美麗華的購票系統遲遲無法登入，「App到現在還沒好，粉專還一直貼文宣傳其他作品」。由於線上系統癱瘓，不少影迷改赴現場排隊購票。原PO也建議，「直接衝現場櫃檯買比較穩，網站、App、售票機全掛。」他已順利在櫃檯買到週五下午場次的好位置。

另一名網友也觀察到大直美麗華突然湧入大量人潮，好奇詢問「為什麼突然之間好像很多人去美麗華買《奧德賽》？」其他影迷解釋，除了當天正好開放新一週場次預售外，更重要的原因是美麗華擁有台灣唯一「1.43：1」IMAX GT銀幕，可完整呈現《奧德賽》部分IMAX特殊畫幅內容，因此吸引不少影迷專程朝聖。

「台灣唯一1.43：1的IMAX，上下會多些細節」、「全台灣最棒的IMAX在美麗華」、「想體驗真正完整版的《奧德賽》」，也有人認為板橋IMAX同樣具有高水準，但仍坦言美麗華的規格具不可取代性。

不過，也有影迷對美麗華的硬體提出批評，認為「台灣唯一1.43：1的螢幕，可惜售票系統和音響沒跟著進步」，更有人直言，希望影城能盡快升級購票系統，以免熱門電影上映時再度出現大當機情況。

對於系統癱瘓，也有網友緩頰表示，電影售票不像演唱會搶票屬於高頻率事件，影城未必會投入高規格伺服器因應瞬間流量，建議想搶熱門場次的觀眾，直接前往現場購票仍是最快方式。