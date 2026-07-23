快訊

還有人在崇拜希特勒！奧地利出奇招把出生地改建成警察局

中國疑造新型核潛艦！衛星影像曝「艦橋極小化」 專家：要對付美航艦

1月底剛逃過暗殺！墨西哥市長不到半年再遇襲 市府內遭槍擊身亡

聽新聞
0:00 / 0:00

擁全台唯一優勢！大直美麗華影城被《奧德賽》影迷塞爆 售票機全掛

聯合新聞網／ 綜合報導
電影《奧德賽》掀搶票熱潮，一名網友貼出大直美麗華影城現場售票機全部當機情形。圖／網友aponzilla1021授權提供
電影《奧德賽》掀搶票熱潮，一名網友貼出大直美麗華影城現場售票機全部當機情形。圖／網友aponzilla1021授權提供

由國際知名導演克里斯多福．諾蘭（Christopher Nolan）執導的新作《奧德賽》（The Odyssey）掀起全台影迷搶票熱潮，由於台北大直美麗華影城擁有全台唯一「1.43：1」的IMAX GT規格銀幕，成為不少諾蘭迷的觀影首選。不過，昨(22)日晚間新一波場次開放售票後，大批影迷同時湧入訂票，導致官網、App及現場的售票機全面當機，不少人苦等數小時仍無法完成購票。一名網友於Threads發文苦中作樂表示，「兩個小時了，都還登不進去，奧德修斯回家了」。

有網友在Threads貼出現場照片，指出「奧德賽讓美麗華的售票機直接全掛」，引發大批影迷的共鳴。有人留言詢問系統是否恢復，原PO則透露昨日直至晚間11時55分才終於完成訂票。

不少網友抱怨美麗華的購票系統遲遲無法登入，「App到現在還沒好，粉專還一直貼文宣傳其他作品」。由於線上系統癱瘓，不少影迷改赴現場排隊購票。原PO也建議，「直接衝現場櫃檯買比較穩，網站、App、售票機全掛。」他已順利在櫃檯買到週五下午場次的好位置。

另一名網友也觀察到大直美麗華突然湧入大量人潮，好奇詢問「為什麼突然之間好像很多人去美麗華買《奧德賽》？」其他影迷解釋，除了當天正好開放新一週場次預售外，更重要的原因是美麗華擁有台灣唯一「1.43：1」IMAX GT銀幕，可完整呈現《奧德賽》部分IMAX特殊畫幅內容，因此吸引不少影迷專程朝聖。

「台灣唯一1.43：1的IMAX，上下會多些細節」、「全台灣最棒的IMAX在美麗華」、「想體驗真正完整版的《奧德賽》」，也有人認為板橋IMAX同樣具有高水準，但仍坦言美麗華的規格具不可取代性。

不過，也有影迷對美麗華的硬體提出批評，認為「台灣唯一1.43：1的螢幕，可惜售票系統和音響沒跟著進步」，更有人直言，希望影城能盡快升級購票系統，以免熱門電影上映時再度出現大當機情況。

對於系統癱瘓，也有網友緩頰表示，電影售票不像演唱會搶票屬於高頻率事件，影城未必會投入高規格伺服器因應瞬間流量，建議想搶熱門場次的觀眾，直接前往現場購票仍是最快方式。

電影院 大直

延伸閱讀

女導演借弟精子懷孕挨批「亂倫」 蘇怡寧：從遺傳學角度沒問題

搭長榮飛日本…他「最低價」競標商務艙到手 內行曝提高成功率方式

郭智輝參選棒協理事長 李正皓快昏倒：投紅中讓藍白轟全壘打

「有小朋友沒坐好！」華航機長回報塔台拒降落 網讚：有職業道德

相關新聞

擁全台唯一優勢！大直美麗華影城被《奧德賽》影迷塞爆 售票機全掛

由國際知名導演克里斯多福．諾蘭（Christopher Nolan）執導的新作《奧德賽》（The Odyssey）掀起全台影迷搶票熱潮，因為台北大直美麗華影城擁有全台唯一1.43：1 IMAX GT規格銀幕，成為不少諾蘭迷的觀影首選。不過，昨(22)日晚間新一波場次開放售票後，大批影迷同時湧入訂票，導致官網、App及現場的售票機全面當機，不少人苦等數小時仍無法完成購票，網友於Threads苦中作樂表示，「奧德修斯回家了，我還沒買到票」。

熊寶貝捷運廣告寫錯字！官方秒認錯號召全民抓錯 網讚：公關ㄅ級分

台北捷運車廂內常見各大品牌廣告，不少乘客會閱讀廣告內容殺時間。日前一名家長帶孩子搭捷運，小朋友意外發現熊寶貝廣告將「通勤異味」誤植成「通動異味」，笑稱識字小測驗「廣告不及格」，引發網友熱議，沒想到熊寶貝迅速滑跪認錯，還順勢推出抓錯字活動，神速化危機為行銷良機，讓眾人大讚公關典範。 廣告被家長取笑「不及格」，熊寶貝官方立刻承認出包「大寶太聰明了，下次熊熊一定會好好校稿」，然而事件並未到此結束，熊寶貝於幾天後發出公告，誠懇道歉自己不小心寫錯字，並「保證下次不寫錯」，坦言既然都被發現了，乾脆舉辦「捷運抓錯字大募集」，贈送前100位參與民眾芳香豆體驗包。 熊寶貝表示，參與方式是在捷運車廂內找到熊寶貝廣告，用手指出寫錯字的地方並拍照，接著在活動貼文下上傳照片並留言「抓到！我想體驗熊寶貝抗臭除菌芳香豆！」，最後私訊小編告知「已完成分享」，前100名完成者，就能得到芳香豆體驗包一包。 對此網友紛紛表示「下班來去海巡車廂」、「光是聽到『大家好我是熊寶貝』就直接原諒了」、「很聰明的行銷……國文小老師要出動了」、「危機轉換成流量的最好方式」、「行銷團隊該加薪吧」、「ㄅ級分的公關危機處理」，也有人笑點

雪隧塞車怎解？他提議「單雙號分流」 網搖頭：龜車才是主因

「雪山隧道」是台灣最長的公路隧道，連接新北市與宜蘭縣，每當節假日往往會湧現大量車潮。一名網友發文，分享改善雪隧塞車的實用方法，那就是在尖峰時段採取車號尾號單號、雙號分流，如此一來車潮便能夠減少一半。除此之外，多數網友則指出雪隧塞車的主因在於「龜車」，除了建議加快車速上限外，更有網友提議為達最低速限要進行罰鍰，才能徹底解決龜車造成的塞車現象。

好市多499元椰子油怎麼用？內行曝超狂用途：漱口、護髮都行

科克蘭冷壓初榨椰子油在臉書上引發熱議，網友分享多種用途，包括炒菜、護膚及油漱口。該產品來自菲律賓，容量2.48公升，售價499元，使用時需注意生煙點較低。

牛肉麵街旁的舊日風景：那間曾守護台北鐵道人的「台北鐵道醫院」

台北鐵路醫院，源於日治時期，1987年改為省立台北醫院城區分院，於2014年停業。醫院歷經多次變遷，曾因醫術高明吸引政府要員就醫，但隨著台鐵虧損，最終無法接管，激起地方關注醫療資源配置問題。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。