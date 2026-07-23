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搭長榮飛日本…他「最低價」競標商務艙到手 內行曝提高成功率方式

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友以最低價格競標長榮航空商務艙成功。長榮航空示意圖。 聯合報系資料照
一名網友以最低價格競標長榮航空商務艙成功。長榮航空示意圖。 聯合報系資料照

一名網友近日在Threads分享搭機升等經驗。他原訂搭乘長榮航空自台北飛往日本松山航班，日前透過航空公司的「競標升等（EVABidDeal）」服務，成功以系統允許的最低競標金額升等商務艙，讓他直呼「到底是走什麼運」，貼文曝光後引發不少網友分享商務艙體驗，討論競標的技巧與注意事項。

原PO在Threads發文表示，原本只是抱著試試看的心態，以最低競標價格參與商務艙升等，沒想到最後竟收到成功通知。他興奮期待首次體驗商務艙服務，包括機上餐點、座椅及航空公司貴賓室，希望感受與經濟艙不同的飛行體驗。

貼文引起不少網友留言交流，「商務艙牛排好好吃」、「上飛機香檳、各種酒隨便喝，很爽」。但也有人認為，牛排的品質未必人人滿意，不同航線與班機仍有差異。

此外，有網友詢問競標升等是否能使用機場貴賓室，原PO回覆可以，不過有人提醒仍應查看票種與升等條件，以官方規定為準。

根據不少有經驗的網友分享影響競標成功率的因素，包括熱門航線競爭較激烈，若是淡季、中午或冷門時段可能較容易得標，以航空公司的考量來看，若商務艙尚有空位，最低價的成功機率將會提高，獨自一人旅行也會比多人同行有優勢。

不少人也表示，競標升等比直接購買商務艙便宜許多，因此相當值得嘗試。

長榮航空EVABidDeal競標升等辦法

依據長榮航空官網說明，EVABidDeal採競標方式提供符合資格的旅客升等機會。

主要流程

1. 確認是否符合資格

旅客可輸入：訂位代號（Booking Reference）、英文姓氏，查詢是否符合競標資格。符合資格者通常會於航班起飛前7天收到系統寄出的競標邀請。

2. 自由決定出價

系統會提供最低出價金額、最高出價金額，及出價強度參考（低、中、高），旅客可自行決定願意支付的升等金額。競標將於起飛前50小時截止。

3. 等待通知

若競標成功，約於起飛前1至2天會收到Email通知，信用卡才會正式扣款，若未成功則不會收費。

可升等哪些艙等？

依官網說明，每次僅能升等一個艙等，經濟艙可升等豪華經濟艙，若航班沒有豪經艙，則可由經濟艙直接競標升等商務艙；豪經艙旅客則可競標升等商務艙。

升等後可享有哪些服務？

競標成功後，可享有：商務艙（或豪華經濟艙）座椅、商務艙餐飲服務、較舒適的飛行空間、商務艙（或豪華經濟艙）服務體驗、哩程與航段依升等後艙等累積（商務艙以D艙計算、豪華經濟艙以P艙計算）。

需注意事項

長榮航空提醒，競標金額不包含原本機票票價，且免費託運件數不會增加，仍依原始機票規定辦理；但升等後可適用較高的單件重量限制。至於能否選位，官網表示，不保證可自行選擇座位，也無法保證同行旅客能安排相鄰座位。

長榮航空 日本

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