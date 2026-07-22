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手拿空罐也不行？台女在匈牙利地鐵站挨罰 網揭「專抓外國人」惹議

聯合新聞網／ 綜合報導
布達佩斯交通局（BKK）規定，攜帶未包裝或無法密封之飲食進站屬違規行為，建議旅客進站前應將拋棄式飲料容器處理完畢，以免遭到稽查處罰。示意圖／Ingimage
布達佩斯交通局（BKK）規定，攜帶未包裝或無法密封之飲食進站屬違規行為，建議旅客進站前應將拋棄式飲料容器處理完畢，以免遭到稽查處罰。示意圖／Ingimage

國人赴歐洲自由行正夯，但各國公共運輸營運規定繁複，一不小心就可能傷了荷包。有網友發文分享慘痛經驗，指自己與朋友在匈牙利布達佩斯搭乘地鐵時，因為手持已喝完的空鋁罐進站，即便全程完全沒有飲用，依然遭當地的查票員認定違規並開罰。貼文曝光後湧入大量苦主經驗談，爆出當地查票員偏好針對外國臉孔稽查的爭議。

根據該名台灣女遊客在Threads上的描述，當時她們非常清楚地鐵站內禁止飲食的規定，因此將喝完的飲料鋁罐拿在手上準備進站尋找垃圾桶丟棄，過程中並未有任何飲用動作。未料上車後遇到查票員驗票，對方堅持「手持已開封容器」就是違規，要求當場支付折扣罰款或出示護照開單，甚至語出驚人地稱「能聞到酒味（I smell it）」，事後查看罰單更發現違規事由被註記為「在車上喝酒」，讓她感到相當無奈，特別發文提醒國人避免踩雷。

事實上，根據布達佩斯交通局（BKK）官方公布的旅客運輸條款（Business Policy）明文規定，乘客凡攜帶或食用「未包裝」或「無法重複密封（non-resealable）」之食物與飲料，因其可能危及其他乘客衣物、身體安全（如熱咖啡）或車輛清潔者，乘客得被拒絕搭乘；即便持有有效車票，稽查人員仍得處以罰款（penalty fare）。

這意味著無論是手搖飲、星巴克紙杯、已開蓋的鋁罐或玻璃瓶，即便裡面已經空了或是沒有實際飲用，只要容器屬於「無法重新密封」的狀態，攜帶進入地鐵站或公車車廂即已構成違規。

不少過來人指出，布達佩斯查票員的稽查頻率極高，且似乎偏好鎖定外國觀光客：「查票員非常勤勞，一天被查3到4次很常見」、「專挑亞洲臉孔查票，因為觀光客通常不懂細節法規，又怕事會當場給錢」、「之前拿著星巴克還沒喝也被罰過」。

也有網友分享，由於查票員開單有獎金抽成，因此對於外國遊客的微小違規多半不會寬容。甚至有住當地的網友提到，不少歐洲人或當地民眾會直接無視查票員走開，或是因為對方並非警察無權強制扣留證件而直接離開現場，但多數台灣遊客因人生地不熟，最終只能無奈配合繳錢。

除了匈牙利的嚴格條款外，留言區也有鄰國居民補充，如捷克布拉格等歐洲城市的公共場所與地鐵站周邊，對於公開飲酒與隨身攜帶飲料亦有嚴格限制。

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