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結帳講「阿噗嚕呸」日本店員全聽嘸？ 台日極大差異曝光

聯合新聞網／ 綜合報導
專家提醒，在日本使用手機Apple Pay綁定信用卡結帳時，應向店員說明「Credit Card」或「Touch」，避免直接講Apple Pay導致溝通阻礙。示意圖／Ingimage
專家提醒，在日本使用手機Apple Pay綁定信用卡結帳時，應向店員說明「Credit Card」或「Touch」，避免直接講Apple Pay導致溝通阻礙。示意圖／Ingimage

國人赴日本旅遊盛行，不少旅客習慣在結帳時拿出iPhone感應付款，但一句「Apple Pay（阿噗嚕呸）」卻常讓日本店員一頭霧水。「Nao老師・鬧日語」日前發文分享，已經第N次看到台灣遊客因講「Apple Pay」而與店員雞同鴨講。老師指出，店員聽不懂並非發音不好，而是因為日本與台灣的支付生態存在極大差異，若直接講「Apple Pay」，店員根本無法得知要點選哪一種付款方式。

「Nao老師・鬧日語」發文指出，在台灣說Apple Pay，幾乎就等同於使用信用卡感應結帳；但在日本的Apple Pay體系中，除了綁定信用卡，還能綁定Suica、PASMO、ICOCA等交通IC卡，以及日本當地的Quick Pay、iD、nanaco與WAON等多種電子支付與點數卡。

正因選項繁多，若遊客結帳時僅喊「Apple Pay」，收銀員便無法在POS機上進行準確操作。老師建議，若想拿綁定台灣信用卡的手機進行感應，正確的說法應該是：

完整說法： クレジットカードで（Kurejitto kādo de，用信用卡）

簡短說法： カードで（Kādo de，用卡片）

感應說法： タッチで（Tatchi de，用感應）或是 カード、タッチで（Kādo, tatchi de）

此外，老師特別提醒，日本7-11的自助結帳螢幕需由顧客自行點選支付方式。如果打算使用台灣Apple Pay裡的信用卡感應，千萬「不能」點選畫有 Apple Pay 圖案的按鈕，而是必須選擇「クレジットカード（信用卡）」選項，否則系統將無法正確讀取。

貼文曝光後，網友也紛紛科普：「Apple Pay 只是把信用卡綁在手機裡的載具，本質依然是信用卡」、「去國外只要說刷卡，就包含iPhone的感應支付」、「在全台灣收銀機模式裡也是點選信用卡，不是特殊支付方式」。

台灣 iPhone 信用卡 日本 店員 Apple Pay

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