韓劇不會告訴你的事！ 粉專揭南韓最易幻滅的「5日常」：做好心理準備

韓劇裡浪漫唯美的畫面，常讓許多人對南韓抱持著美好的憧憬。然而，旅遊達人「不奇而遇Steven&Sia」粉專分享，自己在社群上觀察幾個月發現，好多人都因為某些相同的事情覺得南韓不好玩，甚至直呼以後不會再來南韓了。其實這些讓觀光客不習慣、甚至不能接受的事情，並非當地人故意針對外國人，而是在南韓日常生活裡早就司空見慣。

以下整理台灣人真的很難習慣的5個南韓日常，讓準備去南韓的人提前做好心理準備：

一、走在路上被撞當地人不一定會道歉

剛到南韓的人常在地鐵站莫名其妙被撞一下，對方卻頭也不回地走掉。其實首爾人口密集，加上出了名的「快快文化」，大家走路速度快，在弘大、明洞、江南等地的上下班時間，被撞到肩膀、或被人擠過去一點都不稀奇。雖然在台灣，大家習慣撞到人之後說聲「不好意思」，但在南韓只要不是撞得太嚴重，很多人覺得這只是人多難免的小碰撞，沒必要特別停下來道歉。

二、店員服務態度差

第一次來南韓覺得店員態度差，問問題時對方不是面無表情、講話又快又急，就是露出一臉不耐煩。除了少數態度不好的人之外，很多時候是因為南韓人個性急，表情語氣較直接，一時聽不懂時容易出現「你到底要什麼？」的表情，但並不代表討厭外國人。如果會說韓文或直接拿照片給對方看，讓對方馬上聽懂需求，態度常會大轉變。

三、排隊或等電梯時很多長輩插隊

在地鐵、電梯或傳統市場等地方，常會突然出現明明比你晚到，卻若無其事走到最前面的長輩，旁邊的南韓人看到通常也不會出聲制止。其實南韓不是沒有排隊文化，大家也知道要先來後到，只是南韓社會比較重視輩分，加上很多年輕人懶得和長輩正面起衝突，即使不高興也只是皺眉並默默讓對方插隊。

四、在路上被迫吸二手菸

南韓吸菸人口比例高，雖然多數室內公共場所以及部分戶外區域禁菸，但走在南韓街頭仍十分容易被迫吸二手菸。不過南韓社會很疼愛小孩，抽菸的人看到附近有嬰兒或小孩，有時會默默把菸移開或熄掉。

五、不少人會隨地吐痰

此外，在巷子、吸菸區或晚間餐廳酒吧附近，常會聽到「呸」一聲隨地吐痰。雖然很多南韓人也討厭這種行為，但街上碰到的機會確實比台灣高。幸好與十幾年前相比，現在街上隨地吐痰的人已經少很多，走路不用一直注意腳下踩到什麼。