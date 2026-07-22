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打字打到快崩潰！網抓包選字錯得離譜 苦主吐槽「等我遺夏」

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友在Threads上公開向輸入法喊話，抱怨錯別字連發的現象，意外引發了廣大受害者共鳴。示意圖／ingimage
有網友在Threads上公開向輸入法喊話，抱怨錯別字連發的現象，意外引發了廣大受害者共鳴。示意圖／ingimage

在使用電腦打字的過程中，輸入法選字功能的準確度往往直接影響到溝通效率。然而在使用輸入法時，經常會遇到讓人哭笑不得的錯別字，甚至有些奇怪的詞彙組合屢屢出現在選字選單的前排，令人質疑系統的詞庫邏輯。近日就有網友在Threads上公開向輸入法喊話，抱怨錯別字連發的現象，意外引發了廣大受害者共鳴。

原PO表示「Dear微軟新注音，沒有任何一個語境需要打出『插不多』這種詞彙」。貼文曝光後，吸引眾多苦主留言回覆，包含「等我遺夏」、「沒有新北勢這種東西」、「部會/部要到底什麼情況下會需要」、「微軟新注音一職給我亂選自」、「到底什麼時候用得到『時後』這個字，它甚至比時候還前面」、「他旺季了吧」、「我要豐掉」、「幫我改一夏城市，只要畚箕修改不要上船」。

苦主紛紛貼出自己的慘痛遭遇「微軟注音真的是中文界禍害」、「我的新注音依樣」、「沒有人會把大部分人叫做一班人」、「繼XP後選字真的爛到極致，他根本只記得你上一次選得字，沒有在看詞頻」、「我的電腦就是這樣」。此外也有網友提及「Dear Google鍵盤，不是每個人都認識史密斯」。

面對原PO對於「插不多」用語的質疑，留言區出現了一名醫師進行幽默回應。該名醫師笑稱其實有這個語境「你上個月插管插得多嗎？沒有誒，之前run麻醉科插比較多，回外科之後插不多」。

微軟

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在使用電腦打字的過程中，輸入法選字功能的準確度往往直接影響到溝通效率。然而在使用輸入法時，經常會遇到讓人哭笑不得的錯別字，甚至有些奇怪的詞彙組合屢屢出現在選字選單的前排，令人質疑系統的詞庫邏輯。近日就有網友在Threads上公開向輸入法喊話，抱怨錯別字連發的現象，意外引發了廣大受害者共鳴。

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