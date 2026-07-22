Shorts刷不停好傷精氣神？內行人曝「1招」從主頁消失：拯救專注力

在資訊爆炸的時代，許多人經常不自覺地沉迷於短影音，不知不覺間消耗了大量時間與精神，甚至讓人難以平靜下來閱讀或專心處理日常事務。有網友在Threads上分享了自己重獲專注力的妙招，透過主動調整社群平台的相關功能，成功幫助自己擺脫短影音的干擾，迅速找回原本的生活節奏與良好的精神狀態。

你是否也常常一滑短影音就停不下來？一名Threads網友強烈推薦，YouTube重度使用者去設定關掉Shorts。原PO表示，自從關掉之後感覺自己的注意力回來了，打開書很快就可以進入狀態，連打開Instagram也不太想滑Reels了，「真的覺得滿神奇」。

貼文一出，吸引許多網友回覆，包含「謝謝你告知，我都不知道可以關」、「搭配關閉觀看記錄效果Max」、「沒想到可以關！謝謝你拯救了我部分的精氣神」、「感謝！第一次知可以關」、「似乎只可以在APP關」、「原來可以關喔」、「想關很久了還真不知怎麼關」。

有網友提問「請問是不是按下X後減少Shorts這個選項？」對此，原PO解惑，說明自己是在設定裡按「時間管理」，接著選擇「Shorts動態限制（設定每天捲動瀏覽Shorts的時間上限）」，完成這幾個選項設定之後，頁面上的Shorts就會從主頁消失。簡單的幾個操作步驟，成功為許多想遠離短影音干擾的網友提供了非常實用的解決途徑。