「走山」不是土石流！蝦皮最新暗語曝光 網笑：電商摩斯密碼

網路用語瞬息萬變，有的來自諧音哏、社群聊天縮寫或短影音迷因，由於用語變化節奏很快，有時可能讓人看得一頭霧水。一名蝦皮賣家表示，某天突然收到客人詢問「可以走山嗎？」，當下不理解對方用意只好追問，得到的解答是「走賣貨便」。他把這段對話分享到Threads，引發熱烈討論。

原PO表示，先前聽不懂「ㄅ級分」是什麼意思，還特別去問了表妺，才知原來是指「A級分、第一名」，只能感嘆自己真的老了。他還指出，曾遇過客人傳送一碗麵和一根香蕉的貼圖，想詢問是否可以「面交」，當下還能從圖案猜到意思，但現在被問「可以走山嗎？」，就真的搞不懂了，腦袋只有滿滿的問號。

貼文曝光引發熱議，網友紛紛留言「走山不是山崩的意思嗎」、「走山我只知道是一種天然災害」、「走山不是土石流嗎」。還有同樣被諧音哏困擾的網友留言感嘆，「我們也是在蝦皮身上感受一把文字獄了」、「我有客人問『可以喔盆獎（OPEN醬）嗎』」。

有網友在留言區解釋，「走山」在網購平台的意思是「走7-11賣貨便」，「拆成7-11=-4，可得-4賣貨便，再省略就是-4山，再省略得到山」、「以前的走山是指胸部（下垂），現在的走山是賣貨便」。

事實上，「走山」一詞的出現，主要是有網友為了在蝦皮聊天室裡避開「導流到其他交易平台」的敏感字眼，創造出的加密暗語，它的演變大致是把「走7-11賣貨便」的「7-11」拆解出來，在數學裡7減去11得到－4 ，而「－4 （負四）」又跟「富士」諧音，讓人聯想到「富士山」，最後簡化成「走山」。因此原PO貼文裡提到的「可以走山嗎？」，意思就是「可以改用7-ELEVEN賣貨便交易嗎？」

買賣雙方之所以會講得這麼隱晦，通常有兩個原因，第一是避開敏感字眼，因為蝦皮規範禁止賣家引導買家離開平台交易，當買賣雙方想改到賣貨便交易，又要避免蝦皮系統偵測到「賣貨便、外部連結」等導流字眼，所以才會用「走山」而不直接打出平台名稱或連結。

第二個原因是買賣雙方想要降低交易成本，由於蝦皮抽成或售價較高，且平台嚴禁規避成交手續費行為，再加上賣貨便主打上架成交不收費，買賣雙方只需負擔物流等費用，因此部分賣家會希望改走賣貨便。因此網友把「走賣貨便」加密到最後只剩「走山」，已堪稱電商界的摩斯密碼。