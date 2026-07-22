環遊世界、海外工作都試過！30多歲女返台嘆陷低欲望人生

不少人為了達成目標努力工作賺錢，也有人對物質或成就沒有太多欲望，只想平靜地過生活。一名30多歲網友表示，自己認為人生中的許多體驗都已經歷過，如今卻感到有些無所適從，甚至懷疑是否陷入慢性憂鬱，因此上網求助，「有沒有也處在類似的狀態過？請問如何跳脫的呢？」

原PO在Dcard「心情板」發文表示，自己目前30多歲，從碩士求學階段到出社會後，都在國外念書及工作，後來也獨自環遊世界，或與朋友結伴旅行。如今返回台灣生活，工作輕鬆、薪水也不錯，日子過得相當舒適，卻逐漸對生活失去目標，進入所謂的「低欲望人生」，甚至懷疑自己是否陷入某種慢性憂鬱。

原PO補充，自己的工作表現一切正常，但人生似乎失去了奮鬥目標，也不再對未知事物抱有探索欲，因此好奇詢問，是否有人也曾經歷過類似狀態，最後又是如何走出來的。

貼文曝光後，不少網友認為，這種狀況並不少見，有人建議可以透過組建家庭、創業或投入公益，重新尋找生活重心，「所以妳會發現身邊有一些人開始生小孩了，或是去創業也是很多無聊人找目標的方式」、「結婚組建家庭吧，有個小孩能很大程度的改變人生的意義」、「可以去創業、做志工義工、學習新的技能，應該還有很多可以體驗的東西」、「我身邊很多這樣的朋友，最後都說回歸家庭生活讓他們找到了內心的平靜」。

也有網友建議，原PO休假時可以到動物收容園區擔任志工，「幫忙帶狗狗去散步，幫忙打掃他們的生活空間之類的」，做公益又能運動，其實都很棒。

不過，也有人認為，人生不一定非得擁有明確目標或強烈欲望才算正確，「會不會是社會別人灌輸給你的？如果你開心，覺得這樣很好，為啥不行？」