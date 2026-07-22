新竹甜點店Google被「一星」洗版！真相曝光網狂讚：這高招

很多人在選擇餐廳時，都會先參考Google評論再決定是否前往消費。不過新竹一間甜點店反其道而行，開幕後反而打出「一星好評」口號，意外吸引大批網友關注。開店至今約2個多月，不少顧客都配合店家的「遊戲規則」，留言大讚甜點美味，卻一致留下1星評價，讓老闆笑稱自己是「南寮最強一星甜點店」。

店家近日在社群平台Threads發文分享，剛登上Google地圖時，為了不想被網路評價綁架，因此決定以「一星好評」作為特色，甚至將Google地圖店名設為「Google一星好評推廣」。原本只是抱著輕鬆心態嘗試，沒想到2個多月來，不少顧客都相當配合，雖然評論內容幾乎都是對甜點的肯定，仍依照店家的設定只給1星。老闆也發文向顧客致謝，幽默寫下：「晚安，我們是南寮最強一星甜點店。」

這則貼文曝光後引發熱烈討論，不少網友認為創意十足，紛紛留言表示「在別人給1星之前先給自己1星，這高招」、「這根本是第六顆星」、「第一次看到真的主打一星的店」、「這想法也太酷了」。也有不少曾到訪的消費者分享用餐心得，大讚店家的檸檬塔酸甜適中、塔皮酥脆，直呼「真的很好吃」、「值得推薦」。

不過，也有網友提醒，Google地圖的演算法會將評論數量與星級納入商家曝光指標，若長期維持一星評價，可能影響搜尋排名與曝光度。不過也有人認為，正因為這樣反其道而行的行銷手法，反而更容易讓人留下深刻印象，「到時候如果有YT拍片找那種各地區最少星的店就會找到你們店了」、「改天谷阿莫如果有尋找各地負評餐廳就有可能去吃到了」。

過去報導指出，有些人其實已經認為如今的「五星好評」已沒有參考價值，因為商家會利用優惠活動「洗好評」，使其真實性變很低。許多網友分享自己的判斷方法，「我會去看有照片的評論」、「負評都是真的，正評不一定真實」、「優先參考負評，除非是很明顯來亂故意打低的不參考」、「有用的，我都先看負評的部分」。

但也有飲業者哀號，稱有些負評都是「報復性留言」，回應「我們店的負評，都是被外送人員留的，因為爆單，餐點等太久」、「上次請兩個客人晚上不要大吼大叫，直接8個一星負評」、「之前還收過一顆星說我們音樂太大聲…」。