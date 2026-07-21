苦苓奇論「季軍其實是第四名」 Cheap吐槽：不是台大中文嗎？

作家苦苓近日看世界盃足球季軍賽各大新聞，宣稱「季軍」其實是第四名，不是第三名。他以一年有四季，以及兄弟排行「伯、仲、叔、季」為論據，認為「季」代表老四，因此世界盃足球賽中，英格蘭拿到的第三名應稱「殿軍」，法國的第四名才是「季軍」，還點名國文老師區桂芝出面糾正媒體。

這番說法引來百萬YouTuber Cheap發文反駁，直接吐槽「苦苓大師不是台大中文的嗎？」，並以「一本正經地瞎扯」形容苦苓的論點。

Cheap指出，「季」在「伯、仲、叔、季」中是最小、最末的意思，不一定固定代表第四名。若家中只有3兄弟，排行也可能是「伯、仲、季」。例如周太王的3個兒子分別為太伯、仲雍、季歷，季歷就是排行第三，並沒有「叔」。

至於季軍為何代表第三名，Cheap解釋，古人常以「孟、仲、季」區分每季的3個月，例如孟春、仲春、季春，其中「季」代表第3個、也是最後一個月，久而久之便衍生出第三名的意思。

「殿軍」則源自古代軍隊撤退時，由走在最後方的部隊負責掩護，也就是「殿後」，因此後來用來指競賽中的最後一名，在取前4名的比賽中就是第四名。

Cheap最後笑稱，若苦苓認真寫一篇「孟仲季」與「伯仲叔季」的考據文章，可能沒多少人看完；如今提出離奇說法，反而讓全台灣重新複習國文知識，或許才是真正的「用心良苦」。

苦苓還請大家上網搜尋「只要你不偷懶，隨便去Google一下或是查任何一種AI，都會告訴你季軍是第四名」，不過，網友們紛紛查詢AI、教育部字典以及維基百科，皆未驗證此番說法。