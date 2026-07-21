童年全毀？巧連智員工揭「巧虎不是老虎」 網嚇壞：不然玲玲去哪

巧虎居然不是老虎？日前一名網友在Threads發文表示自己太驚訝了，因為他聽到巧連智的工作人員說「巧虎不是老虎」，而是「一隻長得像老虎的小朋友」。這番話讓原PO相當震驚，直呼相信一定很多人跟自己一樣，長了這麼大才是第一次知道這個冷知識。

貼文曝光後，引來不少網友震驚留言，「不可能，他是老虎，不然玲玲（巧虎的綿羊朋友，數年前被換角）去哪裡」、「長得像老虎的小朋友，感覺不是更可怕嗎」、「巧虎的英文名字是Childhood」、「你是要告訴我桃樂比是長得像鳥的人嗎」、「原來如此他不是老虎」。玲玲是巧虎的綿羊朋友，數年前被換角消失，不少人打趣推測她是被巧虎吃掉了。

也有網友見怪不怪，「華特迪士尼有說，他們把米老鼠裡面的動物都當成人類」、「凱蒂貓是英國的小女孩，身高5顆蘋果高」、「吉伊卡哇的小八也不是貓啊」、「他是虎造型的男孩」。而巧連智官方小編也現身留言，幽默回應「而且我5歲」。

另有女網友分享自己小時候因為這件事留下的爆笑陰影。她回憶自己在幼稚園中班的化裝舞會上打扮成巧虎，結果被大班打扮成獵人的男生拿著槍一直追，對方還直呼「因為我是獵人要打老虎」。事後老師甚至要求兩人手牽手上台表演走台步，讓該網友非常生氣，直接在所有家長面前拒絕上台，並不斷跟老師強調「我不是老虎我是巧虎」。

該網友還分享，那天媽媽堅持要她穿裙子，因為覺得「女生變成老虎不好」，就算當時自己很認真澄清巧虎不是老虎也沒用，媽媽仍沒讓她穿吊帶褲。她笑稱明明已經是大人了，卻依然記得當年澄清「不是老虎」的情景，直言那天大概是人生第一次覺得跟世界溝通很難，全都是為了老虎與巧虎的差別。

究竟巧虎的真實設定是什麼？根據「維基百科」的資料，巧虎在設定上確實是「虎造型」的男孩，性格朝氣有自信，在主角群中像是領隊般的存在。