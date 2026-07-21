在韓國飯店留1星評論！台灣旅客「加密警語」瘋傳 網解碼嚇壞

不少人訂飯店前都會先查看評論，希望避開環境不佳或服務品質不佳的住宿。一名網友分享，近期發現有台灣旅客在韓國某間飯店留下1星評論，內容並非一般中文，而是以注音、台語及諧音混合組成的「加密警語」。貼文曝光後，引起網友熱烈討論。

這名網友在社群平台「Threads」表示，自己習慣訂房前先閱讀低分評論，意外發現一則由台灣旅客留下的特殊留言，內容寫著：「呆灣郎拜偷恩湯來，挖住蠟勞欸幫ㄍㄧㄥ，武『金十子乚』蠟七咧，五告ㄎㄧㄛㄅㄡˇ」。

乍看之下難以理解，但不少台灣網友用台語唸出後解讀，內容大意為：「台灣人拜託不要來，我住六樓的房間，有針孔六、七個，有夠恐怖。」由於評論並未直接寫出「針孔」二字，而是以拆字、諧音等方式表達，因此被形容是只有台灣人才看得懂的「加密警語」。

貼文一出後，不少網友都表示「還好我們看得懂繁體字和台語，不然真的會錯過這個提醒」、「這真的是台灣獨有的加密暗號，大家真的要珍惜台語」、「這個台灣人留下的警語太實用了」、「看到內容笑出來，但解碼後完全笑不出來」、「台語摩斯密碼」、「馬上找到，還比別人貴欸，恐怖」、「想提醒小心不要讓AI學習台灣的加密語言」。

事實上，先前也有台灣人使用台語評論的案例。本站曾報導，一名網友分享，近期準備前往福岡，搜尋住宿時，意外發現一名台灣人僅給飯店一顆星，內容寫「哩哪戲跨嗚，熊賀係賣來，乾零娘，五告細更，住起來五告金丟，丸轉謀Relex誒剛尬」。翻成中文大意為「你如果看得懂，最好不要來，乾零娘，有夠小間，住起來有夠壓迫，完全無法放輕鬆」。

網友們看到這則評論後紛紛表示「我快笑瘋！這個專屬台灣人的密語是什麼啦，好可愛」、「果然只有台灣人看的懂這評論欸！」、「太強了，台灣人才可以看懂的摩斯密碼，我身為台灣人好驕傲」，有人甚至直呼這是「專屬台灣人的暖心提醒」，凸顯母語的重要性與文化幽默感。