赴日旅遊竟踩雷…他曝「這時間點」再也不去 全場爆共鳴

日本是不少台灣人喜歡旅遊的國家之一。一名網友分享，近期前往日本旅遊，原本期待祭典、煙火等限定活動，沒想到高溫卻讓他徹底崩潰，直呼「這輩子如果再7、8月去日本，我就是小狗！」。貼文一出後，引起不少網友共鳴。

這名網友在社群平台「Threads」表示，今年暑假期間前往日本旅遊，原本抱著期待心情出發，卻沒想到當地高溫讓行程變得相當煎熬。他透露，每天早上6點左右就已經感受到明顯暑氣，到了中午前更是全身大汗淋漓，不只沒有心情拍照，甚至熱到連笑容都擠不出來。

這名網友進一步說明，回國後回想這趟旅程，最深刻的印象不是美景或美食，而是不斷浮現「真的好熱」的感受。坦言未來規劃日本行程，絕對會增加咖啡廳、百貨公司等室內景點，避免長時間曝曬在烈日下。

貼文一出後，引發多數網友共鳴，紛紛表示「多年前8月去迪士尼，走在園區我覺得眼球都要被熱融化，從此發誓7、8月絕對不去日本」、「真的！除非萬不得已，真的不要在七八月去日本，整天汗流浹背、狼狽不堪，根本顧不得什麼表情管理」、「有年9月去福岡，每天3x度，然後日本人不開冷氣，餐廳也熱，水是溫的，美術館、百貨都是熱，去5天吵3天」、「8月去過一次東京，走在路上痛苦萬分，甚至於跟家人生氣不走了，從此不敢夏天去日本」。

而赴日旅行除了天氣問題，體力也是一大考驗。本站曾報導，一名女網友分享，近期赴日旅遊9天，返台後忍不住直呼，終於明白為什麼許多人出國都安排5天4夜，坦言旅行後半段體力消耗相當明顯，整個人玩到筋疲力盡，飯店房間也隨著入住天數增加變得越來越凌亂，桌面堆滿各種戰利品與生活用品，每次準備退房時，都得花上不少時間收拾、整理行李，讓她不禁感嘆，天數一拉長，真的比想像中還累。

對此，不少網友都認同，紛紛表示「去了日本11天，最後一天回台灣開心的要命」、「真的5天4夜差不多」、「5天4夜根本極限，我6天5夜才多一天就快死了」、「8天7夜極限了，5天4夜又覺得過很快」、「去5天，家人每天都在日本暴走，每天回到飯店都累到想哭，第三天就想回國了」、「有次跟家人出國9天8夜，最後3天我的腳開始痛」。

不過，也有網友持相反意見，指出「一天一個行程就不會累啦」、「其實10天以上不會累，會累是行程的問題」、「如果每天都像在國內假日時一樣睡到飽，甚至睡到快中午才從飯店出發，真的一點都不累」、「不要搞行軍行程其實還好」、「我去過日本10天的非常過癮，但不是趕行程那種安排」、「天數太少，很浪費機票錢」。