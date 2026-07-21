老闆聽得懂！去越南別喊3個字 網曝慘痛經驗：愛店隔周全漲價

越南憑藉著壯麗的自然景觀與便宜的物價，成為不少台灣人出國旅遊的首選。一名專門分享越南旅遊資訊的網友發文，呼籲赴越南玩的旅客，買東西時不要直接說「好便宜」，因為一旦店家聽到，就很可能會直接漲價。對此，一位網友分享，他和朋友去吃當地的麵攤時，朋友狂講「怎麼那麼便宜」，結果下周果然全部漲價，證實了原PO的說法。

一名專門分享越南旅遊資訊的網友在Threads發文，希望台灣旅客來越南旅遊，到店鋪買東西發現價格很便宜時，不要直接說「好便宜」或「台灣賣超貴」，或許以為只是稱讚店家，但如果被老闆聽到，可能會認為還有調漲空間，進而將店內產品全部漲價。

原PO呼籲來越南旅遊的旅客「低調一點」，看到便宜的東西默默買、默默開心並分享給朋友就好，不要讓店家知道販售的物品很便宜，否則明年來旅遊時東西就全部變成「觀光客價」了。他期盼大家一起守護越南低廉的物價，同時也是守住未來旅客們的錢包。

此文一出，有位網友分享真實案例，他日前帶著朋友去吃當地的小麵攤，非常美味、價格也很實惠，他每周都會吃三次，朋友吃麵時也覺得很好吃，一直狂講「怎麼那麼便宜」。未料老闆聽到後，隔周全部品項無預警漲5元，從此之後他就不去吃了。

還有網友建議台灣旅客到越南購物可嘗試說越南語，諸如「anh ơi,chị ơi,em ơi」，意謂中文裡的「欸」、「喂」或「不好意思」，他每次都穿著短褲與拖鞋去購物，結合他說的越南語，店家就會以為他是當地人，價格也會比較便宜。

另有母親是越南華僑的網友建議，千萬不要在店鋪前說外語，無論是中文或英文，這樣東西會「一秒變貴」；如果想殺價，一定要請當地人幫忙，更能談到理想的價格。

根據越南公布的4月消費者物價指數（CPI），數字比去年同期急升5.46%，不僅超出市場預估，更站上6年來新高，主要是中東戰火導致國際能源價格飆漲，影響越南交通運輸及投入成本。越南財政部和央行皆預估，今年CPI上升幅度最高可能達到5.5%，比河內當局設定的目標遠遠高出1個百分點，顯然越南物價正在快速上漲。