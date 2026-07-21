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蔡阿嘎夫妻捲抄襲風波「無人聲援」 Cheap揭3原因：跟網紅圈不熟零互動

聯合新聞網／ 綜合報導
二伯、蔡阿嘎2人成立的自創品牌Hahababy近期陷入抄襲疑雲。圖／Hahababy提供
二伯、蔡阿嘎2人成立的自創品牌Hahababy近期陷入抄襲疑雲。圖／Hahababy提供

百萬YouTuber蔡阿嘎與妻子二伯共同創立的服飾品牌HAHABABY，近日陷入商品設計抄襲爭議。風波延燒之際，也有網友注意到，鮮少有知名YouTuber或網紅公開替蔡阿嘎發聲。對此，網紅Cheap臉書分析背後3大原因，直言蔡阿嘎雖然是台灣YouTube元老級創作者，但平時與網紅圈互動不多，跟大家其實沒有很熟。

Cheap表示，蔡阿嘎平時較少參與創作者聚會，也不太出席網紅圈的「大拜拜」。以Google不定時舉辦的創作者活動為例，他幾乎沒看過蔡阿嘎參加，即使蔡阿嘎出席走鐘獎，也較少在後台與其他創作者嘻嘻哈哈聊天互動。

Cheap認為，蔡阿嘎長期以妻子、孩子及公司員工作為主要創作班底，全家及團隊成員本身就是影片中的固定角色，因此沒有太大必要與其他網紅互相拉抬，「他跟我們ft（客串），不如跟員工、老婆、小孩ft」。Cheap指出，不少大型網紅會透過合作提攜後輩，但蔡阿嘎與其他創作者的互動幾乎為零，因此即使這次陷入爭議，也較難看到圈內人士主動出面聲援。

至於第二個原因，Cheap提到，蔡阿嘎先前面對部分批評時，曾將質疑者貼上「中共同路人」標籤。他認為，這類政治標籤已引起不少民眾反感，「連部分親綠媒體都看不下去，何況是一般人？」

第三個原因則是，現在多數網紅普遍不想捲入他人的爭議。Cheap強調，這不代表創作者沒有膽識，而是大家通常認為，在網紅產業中若真的犯錯，就該「立正挨打」，哪還有幫聲援的空間。

蔡阿嘎和老婆二伯創立品牌HAHABABY，近來深陷疑似抄襲風暴，雖然二伯親上火線拍影片澄清，品牌總監也在社團發文說明，但爭議仍未能平熄，甚至有網友設立網站，統計整理出該品牌有41項產品疑似抄襲，而被抄襲的品牌多達30個，目前已悄下架26款產品。針對此事，目前HAHABABY方面還未公開回應。

蔡阿嘎 Cheap

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