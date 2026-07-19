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修手機要給密碼？他相簿遭開15分鐘「親密照恐被看光」 店家1句話回應超心寒

聯合新聞網／ 綜合報導
網友將故障手機送修，店家以測試功能為由索取解鎖密碼，沒想到取回手機後查看「螢幕使用時間」，竟發現相簿被開啟超過15分鐘。圖／AI生成
網友將故障手機送修，店家以測試功能為由索取解鎖密碼，沒想到取回手機後查看「螢幕使用時間」，竟發現相簿被開啟超過15分鐘。圖／AI生成

現代人幾乎離不開手機，不論是工作聯繫、與親友溝通，還是金融資料與個人資訊都高度依賴手機，因此個人隱私與資料安全也成為不少民眾最重視的議題。近日一名女網友在Dcard分享，男友將故障手機送修，店家以測試功能為由索取解鎖密碼，沒想到取回手機後查看「螢幕使用時間」，竟發現相簿被開啟超過15分鐘，讓她懷疑維修期間是否遭人翻看私人照片，引發網友熱烈討論。

原PO表示，男友送修手機時，老闆告知約需1至2天才能完成維修，並要求提供手機密碼。手機取回後，他檢查螢幕使用時間，發現除了相簿停留超過15分鐘，其餘應用程式大多只使用1至2分鐘。進一步查看相簿的最近檢視內容，發現多為她的自拍照、兩人合照與互動畫面，以及男友曾收藏或分享給朋友的搞笑、擦邊（意指低俗或色情邊緣）圖片，至於隱藏相簿內存放的私人親密照片，因系統不會顯示瀏覽紀錄，因此無法確認是否也遭查看。

她指出，男友事後向店家詢問，對方回應維修完成後確實需要開啟相簿測試功能，但只是隨意點閱幾張照片，並強調自己的手機、電腦及平板都沒有留存他們的照片，也願意簽下書面切結，保證沒有做出不當行為。不過，當男友希望查看店內監視器畫面時，店家則表示監視器「沒有重播功能」，無法提供影像佐證，讓兩人更加猶豫，不知道是否應該相信店家的說法，也疑惑若報警，警方是否有權調閱相關監視設備。

貼文曝光後引發大量討論，不少網友分享自身送修手機的經驗，也對維修流程提出不同看法。曾從事手機維修工作的網友表示，更換螢幕後一般僅需確認螢幕顯示、觸控、相機及感應器等功能是否正常，「通常不需要特地打開相簿一直滑」。因此有人認為若手機螢幕使用紀錄顯示相簿停留長達十多分鐘，確實容易讓人產生疑慮。不過，也有另一派網友提醒，螢幕使用時間僅能顯示曾停留於相簿畫面，並不足以直接證明對方曾瀏覽私人照片或涉及任何違法行為，在缺乏更多證據前仍應避免過度推論。

此外，事件也讓不少人重新討論手機送修時的隱私保護。有網友建議若非必要，不要直接提供手機解鎖密碼，可等維修完成後再由本人到場協助測試；若店家要求長時間留置手機，也可考慮更換店家，或選擇全程在現場等待。另有不少人提醒，私人親密照片、影片最好不要長期存放於手機內，如有保存需求，可透過加密空間、雲端保護或移除裝置等方式降低風險。還有許多網友提起多年前的「陳冠希事件」，感嘆「看來是有人沒經歷過陳冠希裸照事件」、「陳冠希事件完全沒有警惕到任何人，大家手機、電腦還是放滿自拍裸照跟私密影片」，再次提醒民眾重視數位隱私與個人資料管理。

手機被偷看可以提告嗎？根據法律規定，若維修人員未經同意擅自查看手機內容，可能涉及《刑法》妨害電腦使用罪、妨害秘密罪；若個人資料遭外洩，還可能涉及《個人資料保護法》相關責任。建議第一時間截圖、錄影保存相關證據，包括手機使用紀錄、App活動紀錄及送修單據、對話紀錄等，若懷疑隱私遭非法窺探或個資遭不法利用，可攜帶相關資料向警方報案，由司法機關依法調查是否涉及刑事或民事責任。

手機 相簿

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