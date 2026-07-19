屏東物價比高雄貴？他買雞腿便當要210元 店家親回：受颱風影響

物價飛漲的時代，連中南部鄉鎮的便當價格也突破兩百大關？一名網友在Threads發文抱怨在屏東縣里港鄉買一個便當，內容物包含三個肉類，其中一個是大的炸雞腿，再加上兩種菜和飯，結帳時竟要210元，讓原PO忍不住發文質疑「是我吃米不知道米價嗎？」隨後更在留言區吐槽，「補充一下雞腿還是臭的」。

原PO補充指出，自己其實是該店的熟客，過去購買過內容相近的便當，價格大約落在160元至170元之間，因此這次售價明顯提高才決定分享經驗。貼文曝光後，有在地人立刻認出店家，「冷知識，她老公算比較便宜，但請早」、「這間其實蠻貴，家人說的」、「我也前也是受害，很貴」。

不過也有網友為店家打抱不平，「嫌貴真的不要去買，做生意要人事成本、食材成本，還有分食材品質，他們的菜色真的比較好吃」；另有人比較其他地方物價與天氣因素，「里港的CP值不高，但物價真的比高雄市，屏東市貴」、「我推九如東寧的易家便當，一樣大不用這麼貴」、「其實前陣子因狂下雨又颱風，菜貴還有豬肉漲價」、「我在里港菜市場裡便當店買一個才100元，超佛心！一樣是大雞腿的價格，這樣真的偏貴」。

據《東森新聞》報導，遭投訴的店家事後也回應，前陣子巴威颱風來襲，故近日菜價上漲，再加上店內人事成本增加等因素，整體價格才會相對提高。店家坦言，部分餐點確實突破200元，強調如果消費者對於餐點價格有任何疑問，都可以在結帳時當場詢問，如果無法接受這樣的售價亦可自行決定是否要購買。