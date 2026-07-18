網紅為拍美照擅闖神社禁區引爭議！在台日人曝3禁忌：別誤踩紅線

網紅林倩日前去日本滋賀縣知名景點「白鬚神社」拍攝時，被發現疑似無視現場禁止跨越護欄的規定，為了取得湖面取景效果而進入管制區拍照。相關照片曝光後，引發日本網友批評，也讓旅遊時應遵守當地文化與規範的議題再次受到關注。

對此，長期居住台灣的日籍作家「日本人的歐吉桑」在臉書表示，許多外國旅客造訪日本時，常因不了解寺院與神社文化差異，而做出在當地人眼中不適當的行為。他指出，神社並非一般觀光打卡場所，而是日本人心中具有神聖意義的空間。

日本人的歐吉桑進一步說明，神社象徵神靈所在之地，因此參拜與造訪時有許多默認規範，例如避免穿著拖鞋、短褲、大聲喧嘩、飲食，也通常禁止未經許可的商業攝影、直播或其他拍攝行為。

日本人的歐吉桑指出，寺院因屬於佛教場所，對外來遊客的接受度相對較高，即使出現一些失禮行為，日本民眾未必會強烈反應；但神社承載著日本人的信仰、歷史與祖先留下的精神價值，一旦違反禁忌，往往容易引發當地人的不滿。

日本人的歐吉桑強調，旅遊不只是欣賞美景，更需要理解並尊重當地文化。若只是為了拍攝照片而忽略規範，對當地居民而言，可能不只是一次失誤，而是對文化與信仰的不尊重。此次爭議也再次提醒遊客，出國旅行時除了追求美照，也應先了解目的地的文化背景與禁忌。