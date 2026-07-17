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坑殺觀光客？西門町一顆芒果860元 她嚇到逃走：價格太驚悚

聯合新聞網／ 綜合報導
網友與韓籍老公到西門町某水果攤買芒果，沒想到一顆秤重後竟要價860元。聯合報系資料照
網友與韓籍老公到西門町某水果攤買芒果，沒想到一顆秤重後竟要價860元。聯合報系資料照

一名網友分享與韓籍先生到西門町逛街，對方很想吃台灣芒果，途中經過某間路邊的水果攤，價目表上寫芒果100克80元，她便隨便指了一顆，沒想到老闆秤完重後，一顆竟要價860元，讓她聽完當場嚇跑。

該名網友在上分享，她與韓籍先生到西門町逛街，先生想買路邊的芒果，沿途經過某間水果攤，價目表上寫100克80元，但原Po對重量沒什麼概念，所以隨便指了一顆金煌芒果問價錢，老闆秤重完後，一顆竟要價860元。原Po表示，雖然知道觀光景點物價可能較高，「但是一顆欸！一顆芒果860這個價格也太驚悚了」。

文章曝光，網友們紛紛痛批，「這些坑殺遊客的黑心店家就是台灣觀光業的毒瘤」、「讓吸血黑店倒閉是共同責任，不分國籍」。眾人提醒，遊客千萬別在夜市、商圈、觀光景點等地買水果，這種地方的水果攤販連台灣人都不會買，如果想買水果，建議到傳統市場，若擔心語言不通，也可以選擇連鎖超市或大賣場，至少有明碼標價。

過去網路上就曾討論過，「夜市最盤的三大品項有哪些」，分別是骰子牛、現切水果、帝王蟹肉棒，被不少人點名價格最貴，根本不值得買。還有網友表示，「水果一包50元的跟500元的長一樣，老闆只會跟你說他的是高級進口貨，而且已經切了」。

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