吃Buffet還在搶海鮮？一票爸媽認它才是主角：先拿才能吃得久

許多人到吃到飽餐廳都會直奔海鮮、牛排或生魚片區，認為專攻高單價的食物才能吃回本。不過有網友表示，以前經過麵包區常納悶「到底是誰在吃」，但自從有了孩子後，才發現「麵包」反而成為不可或缺的神隊友。

該名網友在Threads分享，她過去到高價位Buffet用餐，都不理解為何有人會拿麵包，但自從升格當媽媽後才恍然大悟，「以前去高價位的吃到飽都想說那些麵包誰在吃，生小孩後終於懂了」，意外掀起許多家長共鳴。

文章曝光，不少爸媽也分享自身經驗，「先把歐包掃好幾個進餐盤，媽媽就可以悠哉吃很久了」、「我女兒在吃到飽，吃了6片吐司」、「有小孩後去餐廳都趕快先看菜單上有沒有麵包」、「我家有三個男生都3-7歲，帶去吃吃到飽真的很划算，先用各種熟食麵包炒飯飲料餵飽，還有各種甜點，根本無腦餵食，爸媽負責海鮮生食」。

而除了吃到飽餐廳，延伸到其他餐飲場所，做父母的也一樣有感，「爭鮮那些小黃瓜卷和玉子燒、玉米」、「烤鴨捲餅的餅皮」、「以前住飯店吃早餐，也想說整根香蕉、蕃薯、玉米到底誰會吃，生完小孩後，第一輪先拿這些」、「幫女兒點了個和牛漢堡，結果只吃上面的漢堡麵包」。

臉書粉專「魚漿夫婦」曾分享一篇日本「吃到飽的科學」文章，傳授大家提升「吃到飽」能力的4種方式，分別是吃到飽前空腹反而不利，吃點高油脂撐更久；氣泡水比白開水更能「打開胃口」；甜點吃到飽要靠「味覺更新」撐場；看不見吃了多少，大腦就不會踩煞車。