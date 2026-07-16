日女來台「容貌解放」！狂讚一周7天素顏超自在 網揭關鍵：化妝不如補眠

日本網友mitarashidangomaru在社群平台Threads發文分享，她來台居住後，觀察到台灣女性素顏比例相當高，讓她漸漸放下容貌焦慮，如今已進化到「一週七天都素顏」的境界。這篇累積逾8.4次瀏覽的貼文，引發台日網友熱烈共鳴，點出台灣女生熱愛素顏的關鍵原因。

許多網友直指「氣候」是勸退化妝最大的主因。有網友崩潰表示，台灣實在太熱，出門瞬間妝容就會像「土石流」般崩塌，乾脆一開始就不畫。其他網友也打趣附和，這種高溫下還願意全妝出門的人「大概是去見救過他命的人」，令人致上最高敬意。多數人平日為保持臉部乾爽，頂多擦防曬再撲蜜粉，意外讓台灣成了測試彩妝抗汗與防水效果的寶地。

除了天氣，「實用主義」也是選擇素顏的重點考量。有網友搞笑引用長輩名言：「時薪沒超過五百的話，去工作不要化妝」。對多數上班族而言，與其提早起床梳妝，不如把寶貴時間拿來補眠，認為「睡眠大於化妝」才是維持工作效率的王道。也有人認為，若工作性質屬後勤或須全程戴口罩，特地早起化妝根本沒有意義。

這場討論更凸顯了台日的文化差異。有網友無奈分享，在日本素顏去超市結帳曾遭旁人側目。習慣台灣的自在後，回日本便覺得必須化妝的社會氛圍充滿壓力。此外，一名長住台灣二十年的日本網友點出意外好處，她發現台灣熟齡女性皮膚明顯較有彈性且皺紋少，推測正是長期素顏、減少化妝品負擔的成果。素顏在台灣，儼然成為一種展現自我的生活態度。